इचलकरंजी : कोरोनात रुतलेली लाल परीची चाके आता पूर्वपदावर आली, मात्र पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने त्याचा लाल परीवर परिणाम होत आहेत. राज्य शासनाच्या मिशन ब्रेक दि चेनमुळे लागू केलेल्या निर्बंधामुळे एसटी महामंडळ गारठले आहे. दोन दिवसांत एसटीची पूर्व स्थिती कोलमडली. परिणामी दैनंदिन नियते, किलोमीटर आणि उत्पन्नात सरासरी 35 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. कोरोनामुळे इचलकरंजी आगाराची वाट पुन्हा बिकट बनली आहे. प्रवाशांनी नेहमी थाटात गजबजणाऱ्या लाल परीचा प्रवास गतवर्षापासून निराशाजनक आहे. माल वाहतुकीसारख्या नव्या उत्पन्नाचा मार्ग स्वीकारत एसटी आगाराची आर्थिक स्थिती सुधारत होती. शाळा, महाविद्यालयही नियमित सुरू झाल्याने प्रवाशांसह एसटी आगारातील चित्र सुखकर झाले. विस्कळीत झालेली एसटी वाहतूक पूर्वपदावर आली. एसटीच्या नियमित फेऱ्याही सुरू झाल्या, मात्र पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढू लागल्याने एसटी महामंडळ आता हतबल झाले आहे. राज्य शासनाने वाढत्या कोरोना संसर्गाला थोपविण्यासाठी मिशन ब्रेक दि चेनअंतर्गत कडक निर्बंध लागू केले. या निर्बंधाचा परिणाम इचलकरंजी एसटी आगारावर झाल्याने दैनंदिन आगाराचे फिरते चक्र कोलमडले आहे. राज्यातील कोरोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या या ठिकाणच्या लांब पल्याच्या सुमारे 15 दैनंदिन एसटीच्या फेऱ्या ठप्प झाल्या. प्रवासी संख्येनुसार या भागातील मार्गावर किमान एक ते दोन गाड्या दररोज सुरू आहेत. यामध्ये सोलापूर, पुणे, मुंबई, नाशिक या मार्गांचा समावेश आहे. लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीस प्रवाशांचा अल्प प्रतिसाद आहे. आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बस सेवेला प्रवासी संख्येचे प्रमाण उत्तम आहे, मात्र कोरोना निर्बंधामुळे आपोआप प्रवासी संख्येत घट झाली आहे. मंगळवार (ता.6) पासून लागू केलेल्या कोरोना निर्बंधाचा परिणाम एसटी आगारावर झाला आहे. दोन दिवसांत याचा परिणाम एसटीच्या दैनंदिन स्थितीवर ठळकपणे उमटला. शाळा, महाविद्यालय बंदची झळ

आगारातील दैनंदिन एसटीच्या फेऱ्या सर्वाधिक शाळा, महाविद्यालयांवर अवलंबून आहेत, मात्र आता कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने शाळा, महाविद्यालये बंद केली आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम एसटीवर झाला आहे. सद्यस्थिती दैनंदिन (सरासरी)

- नियते- 56 (30 टक्के घट)

- किलोमीटर - 18 हजार 210 (35 टक्के घट)

- उत्पन्न - 5 लाख (38 टक्के घट)

- प्रवाशी संख्या- 19 हजार (28 टक्के) संपादन - सचिन चराटी kolhapur

