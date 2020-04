जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्‍यात रेशनवर निकृष्ट गहू आणि तांदळाचे वाटप सुरू असल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत. जयसिंगपूर शहरात हा प्रकार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणल्यानंतर अन्यही गावातून तक्रारी सुरू आल्या आहेत. दरम्यान, तालुका पुरवठा विभागाने तक्रारी येणाऱ्या गावातील धान्याचे नमुने घेतले असून खराब धान्य असल्यास पर्यायी पोत्यांमधील धान्य वितरणाच्या सूचना पुरवठा विभागाने रेशन दुकानदारांना दिल्या आहेत. मात्र, वितरणास आलेले सर्वच धान्य खराब असल्याने वाटप करायचे काय असा पेच रेशन दुकानदारांपुढे निर्माण झाला आहे.

लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक वसाहती बंद पडल्या. शेतीतील कामांना मर्यादा आल्या. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांचे हाल सुरू आहेत. शासनाने रेशनवर धान्य देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रेशनवरील निकृष्ट धान्य पाहून शासनाने जणू गोरगरिबांचा थट्टाच चालविल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. दृष्टिक्षेपात लाभार्थी (शिरोळ तालुका)

* अन्न सुरक्षेतंर्गत लाभार्थी .............55,761

* अंत्योदय लाभार्थी ................... 4600 सरासरी धान्य पुरवठा (दरमहा क्विंटलमध्ये)

* अंत्योदय लाभार्थी- गहू 7200, तांदूळ- 550

* अन्न सुरक्षा लाभार्थी- गहू 1050, तांदूळ- 480

* अंत्योदय लाभार्थी- 46 क्विंटल साखर वाटप शिरोळ तालुका, इचलकरंजीत निकृष्ट धान्य

शिरोळ तालुका आणि इचलकरंजी शहरासह परिसरातील काही गावांमध्ये निकृष्ट धान्याचा पुरवठा सुरू आहे. ही बाब अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. मात्र, वरूनच पुरवठा झाल्यामुळे तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर वरिष्ठांना अहवाल देण्यापलीकडेही तालुका पुरवठा निरीक्षकांच्या हातात काही उरले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा

रेशनवरील निकृष्ट धान्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. लाभार्थ्यांना चांगल्या प्रतीचे धान्य पुरवठा व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- खासदार धैर्यशील माने दुकानदारांना सूचना

ज्या गावातून तक्रारी येत आहेत. तेथील धान्याचे नमुने घेण्यात येत आहेत. खराब धान्याचे पोते बदलून चांगले धान्य देण्याबाबत रेशन दुकानदारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- ए. बी. माळगे, पुरवठा निरीक्षक, शिरोळ चांगल्या धान्यासाठी आग्रही

जयसिंगपूर शहरात जनावरेही खाणार नाहीत अशा प्रकारचा निकृष्ट गहू पुरवठा केला जात आहे. याबाबत शिरोळ तहसीलदारांना कळविण्यात आले आहे. पुरवठा विभागानेही नमुने नेले आहेत. मात्र, चांगल्या प्रतीचा धान्य पुरवठा झाला पाहिजे यासाठी आम्ही आग्रही आहे.

- शैलेश आडके, तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी पक्ष Kolhapur

