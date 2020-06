कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाॅटर एटीएमची उद्यापासून चौकशी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेने राबवलेल्या वॉटर एटीएम प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व 14 व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्याबाहेर झालेली खरेदी या सर्वांची गुरुवार (ता. 25) पासून चौकशी होत आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष तथा उपसचिव उदय जाधव, तसेच समितीचे सदस्य तथा पुणे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे बुधवारी रात्री कोल्हापुरात दाखल झाले. गुरुवारी (ता.25) सकाळी 10 ते 2 या वेळेत ते समिती सभागृहात उपस्थित राहून वरील प्रकरणासंबंधी तक्रारी, निवेदने स्वीकारणार आहेत. दरम्यान, बुधवारी अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपांचयतीच्या सदस्यांनी समितीकडे तक्रार देण्यासाठी माहिती संकलित केली. वॉटर एटीएम प्रकल्पातील सकृतदर्शनी घोळ प्रथम "सकाळ'ने उघडकीस आणला. त्यानंतर त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या प्रकरणाच्या संपूर्ण चौकशीचे सुतोवाच केले होते. त्याची पुढील कार्यवाही आता सुरू झालेली आहे. जिल्हा परिषदेला समाजकल्याण विभागाकडून सन 2017-18 व सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात वॉटर एटीएम बसवण्यासाठी निधी प्राप्त झाला. जिल्हा नियोजन मंडळानेही वॉटर एटीएमसह घनकचरा प्रकल्पासाठी निधी दिला. तो निधी खर्चही झाला; मात्र याचा तपशील ना समाजकल्याण विभागाला देण्यात आला, ना जिल्हा नियोजन मंडळाला. त्यामुळे या सर्व योजनांचा खरंच फायदा झाला का, याबाबतचे निष्कर्ष जिल्हा प्रशासनाला काढता आलेले नाहीत. आता जुन्या तारखात तपासणीचे अहवाल मागितले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. अनेक गावांत मागील दोन दिवसांत वॉटर एटीएम बसवण्यासाठी गडबड सुरू आहे. वॉटर एटीएम किंवा घनकचरा प्रक्रिया मशीन बसवण्याच्या तारखात बदल झाला आहे. अधिकारी जाणीवपूर्वक माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत; मात्र लवकरच वस्तुस्थिती समोर येणार आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ज्या-त्या तारखेची वस्तुस्थिती द्यावी. वैयक्तिक भेटून आम्ही नाही, साहेबांनी करायला सांगितले, अशा तक्रारी करू नयेत. अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास केलेली टाळाटाळ व खोट्या माहितीबाबतचा तपशील दोन दिवसांत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पुराव्यानिशी सादर करणार आहे.

- मनोज फराकटे, सदस्य

