कोरोनाच्या भीतीत नवउर्जेची प्रेरणा; मिळून साऱ्या जणी' सकारात्मकतेची पेरणी 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये त्या साऱ्या जणींनी घरीच जुने खेळ खेळले. कुटुंबीयांतील सासू, सुनेपासून नातवंडांपर्यंत सर्व जण यात सहभागी झाले. त्याचे व्हिडिओ करून त्यांनी शेअर केले. योगा, गीत सादरीकरण करून त्याचेही व्हिडिओ "मिळवू साऱ्या जणी' या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर शेअर केले आणि लॉकडाउनमध्येही "निरोगी, कुटुंबवत्सल व आनंदी राहा'चा संदेश दिला.

जवाहरनगर परिसरात 40 हून अधिक महिलांचा ग्रुप आहे. योगासने आणि भजनांच्या माध्यमातून त्या एकत्रित आल्या आहेत. या ग्रुपला त्यांनी "मिळून साऱ्या जणी' असे नाव दिले. सर्व जणी एका विचाराने चालतात. आरोग्य चांगले राहावे, प्रत्येकीच्या कुटुंबीयातील सर्व जण आनंदी व कुटुंबवत्सल असावेत, यासाठी त्यांनी लॉकडाउनमध्येही वेगवेगळे उपक्रम राबवून सर्वांना आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

लॉकडाउनमध्ये सर्व जणींना घरीच राहावे लागत होते. त्यामुळे प्रत्येकीने जुने खेळ खेळण्याचा उपक्रम सुरू केला. या वेळी कुटुंबातील सासू, सासरे, पती, सुना व नातवंडे यांनाही सहभागी करून घेतले. खेळतानाचा व्हिडिओ करायचा आणि तो "मिळून साऱ्या जणी' या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर अपलोड करायचा. त्यानुसार प्रत्येकीने घरी खेळ खेळून त्याचे व्हिडिओ ग्रुपवर अपलोड केले. यातून कुटुंबांत आनंदी वातावरण राहिले, एकी वाढली, नैराश्‍याची भावना निघून गेली. प्रत्येकीने एखादे गाणे गाऊन त्याचा व्हिडिओही शेअर केला.

योगा आणि भजन यातून हा ग्रुप तयार झाला आहे. ग्रुपमधील प्रत्येक महिलेने योगा करतानाचे व्हिडिओ करून ते शेअर केले. कोरोनाच्या नैराश्‍येतून बाहेर पडण्यासाठी रोज व्यायाम करा, आनंदी राहा असाही संदेश त्यांनी यातून दिला. या ग्रुपमध्ये प्राध्यापिका, शिक्षिका, पार्लर चालक, गृहिणी, दुकानदार, नोकरदार या सर्वांचा समावेश आहे. गीतांतून जगण्याची उमेद

ग्रुपमध्ये सविता तारळे आणि अनुराधा मिरजकर यांनी सर्व उपक्रमांचे व्हिडिओ करून "ज्योत से ज्योत जगाते चलो', "वारा गाई गाणे...', "दिल है छोटासा, छोटीशी आशा...' अशा वेगवेगळ्या गीतांवर ते डबिंग केले आहेत. "समर्थ योगा ग्रुप' नावे ही गाणी आता व्हायरल केली. यातून त्यांनी कोरोना महामारीत जगण्याची नवी उमेद सर्वांना दिली आहे.



