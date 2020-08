साठहून अधिक तालमीत  बाप्प, पंजांची प्रतिष्ठापना 

कोल्हापूर : बाप्पांच्या आगमनाबरोबरच आता शहरातील साठहून अधिक तालमींत मानाच्या पंजांची प्रतिष्ठापना होऊ लागली आहे. साहजिकच सर्वत्र उद आणि धुपाच्या सुगंधाने माहौल भारलेला आहे. दरम्यान, बाबूजमाल दर्ग्यातील नाल्याहैदर पंजाची प्रतिष्ठापना काल रात्री उशिरा झाली. आज सायंकाळी पंजाच्या शेजारी बाबूजमाल तालमीच्या गणरायाची प्रतिष्ठापना झाली.

गणेशोत्सव आणि मोहरमची धूम यंदाही एकाचवेळी असून शहरातील तालमींत एक वेगळाच माहोल आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सॅनिटायझर आणि मास्क घालूनच कार्यकर्त्यांना प्रवेश दिला जात आहे. शहर आणि परिसरात अडीचशेहून अधिक पंजांची प्रतिष्ठापना होणार असून, मानाच्या पंजांना अर्पण केल्या जाणाऱ्या फेट्यांची बाजारपेठही सजली आहे. तीस रुपये मीटरपासून विविधरंगी फेटे बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. पंजेभेटी, खाईचा विधी रद्द

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा खत्तलरात्रीदिवशी होणारा पारंपरिक खाई फोडण्याचा विधी आणि तत्पूर्वी दोन दिवस चालणारे पंजेभेटीचे कार्यक्रम यंदा रद्द केले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पंजांचे ऑनलाईन दर्शन भाविकांना दिले जाणार असून, नैवेद्य अर्पण करण्यासाठी भाविकांनी गर्दी करू नये, असे आवाहनही केले आहे.



