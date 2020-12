पाचवी ते आठवीचे वर्ग लवकरच भरणार: मुख्याध्यापकांना पूर्वतयारी करण्याची सूचना

कोल्हापूर : कोरोना संकटानंतर नववी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांना प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आता पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासंबंधी तयारी करण्याची सूचना मुख्याध्यापकांना दिली आहे. लॉकडाऊनमुळे गेले सात महिने शाळा बंद होत्या. पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले. त्यास पालकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. जिल्ह्यात ९६० शाळा सध्या सुरू असून १ लाख ४४ हजार २५७ विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली आहे. सातत्याने शाळा बंद असल्याने अभ्यासात खंड पडला. मोबाईलमधील गेमकडे मुले वळू लागल्याने पालकांचीही चिंता वाढू लागली.

नववी ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी झाली. त्यात आजअखेर २३ शिक्षक व २५ शिक्षकेत्तर कर्मचारी असे ४८ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. सध्या चार तासांचे वर्ग भरवले जात आहे. त्यातही अनियमितता आढळल्याने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी शाळेची वेळ अकरा ते पाच करावी, असे लेखी आदेश दिले आहेत. शाळेची वेळ बदलायची झाल्यास माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगीची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नववी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गात विद्यार्थी संख्या वाढत चालल्याने विद्यार्थी तसेच पालकांत असलेली कोरोनाची भीती कमी झाल्याचे दिसून येते. पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याची तयारी मुख्याध्यापकांनी करावी, अशी सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यासाठी पालकांचे संमतीपत्र, वर्गनिहाय पालकसभा याचीही तयारी करण्याची सूचना दिली गेली आहे. समुपदेशन करावे

पाचवी ते आठवी शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी आजपर्यंत ऑनलाईन केलेल्या अध्यापनाचे अवलोकन व मार्गदर्शन सूचना संबंधितही माहिती द्यावी, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने मुख्याध्यापकांनी शाळा स्तरावर कार्यवाही करावी तसेच कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचे समुपदेशन करावे, असेही म्हटले आहे. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Instructions to the headmaster to prepare because Classes 5 to 8 will be filled soon