कॉंग्रेसच्या वतीने इच्छुकांच्या मुलाखती पूर्ण ; कोणाला मिळणार उमेदवारी?

कोल्हापूर - राज्यातील विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातील निवडणूक महाविकास आघाडीच्यावतीने एकत्रित लढविली जाणार आहे. पुणे मतदार संघातील कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती आज कॉंग्रेसचे राज्य प्रभारी एच. के. पाटील यांनी घेतल्या. यावेळी पालकमंत्री तथा कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील, नामदार विश्वजीत कदम, ऑब्जर्वर सोनल पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यात सत्ता असलेल्या महाविकास आघाडीच्यावतीने विधानपरिषदेच्या शिक्षक व पदविधर मतदार संघाची निवडणूक एकत्रित लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने ही निवडणूक लढवण्यासाठी दोन्ही मतदारसंघातील इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती आज दुपारी कोल्हापूर शहर कॉंग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या. इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह दुपारपासूनच कॉंग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात हजेरी लावली होती. आपल्याच नेत्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी समर्थक घोषणाबाजी करत जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत होते. यावेळी इच्छुक उमेदवारांना विविध प्रश्न विचारून त्यांची मते आजमावून घेतली. शिक्षक मतदार संघातून 11 जण इच्छुक असून त्यामध्ये कोल्हापुरातील कर्णसिंह सरनोबत, भरत रसाळे, रेखा पाटील, दादासो लाड, बाबासो पाटील, जयंत आजगावकर, तानाजी नाईक जत मधील सुजाता चौखंडे माळी, शिरोळ मधील खंडेराव जगदाळे, पुणे येथील जी. के. थोरात व प्रकाश पाटील यांचा समावेश आहे. तर पुणे पदवीधरसाठी कोल्हापुरातील भरत रसाळे, इचलकरंजीतील शशांक बावचकर तर पुणे येथील डॉ. राजेंद्र खेडेकर यांचा समावेश आहे. हे पण वाचा - महिला पोलिसाचा फोटो व्हायरल आज पार पडलेल्या मुलाखतीनंतर दोन्ही मतदारसंघासाठी योग्य उमेदवारी कोणाला द्यायची याबातचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी कोणाला मिळणार याची धाकधुक इच्छुकांसह समर्थकांना लागून राहिली आहे. यावेळी महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार पी.एन. पाटील, चंद्रकांत जाधव, ऋतूराज पाटील, राजूबाबा आवळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील, दिनकरराव जाधव, देविदास बन्साळी, संदीप कुमार, सरलाताई पाटील यांच्यासह कॉंग्रेसचे पदाधिकारी, नगरसेवक, व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. संपादन - धनाजी सुर्वे

