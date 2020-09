अपघाताला निमंत्रण ः धैर्यप्रसाद चौकात मंडईमुळे वाहने रस्त्यात, पर्यायी जागेचा वापर नाहीच

कदमवाडी, कोल्हापूर ः काही दिवसांपूर्वी शासकीय विश्रामगृहाला लागून असलेल्या रिकाम्या जागेत हलवलेली भाजी मंडई पुन्हा धैर्यप्रसाद मंगल कार्यालयाच्या चौकात भरू लागली आहे. भाजी घेण्यासाठी येणाऱ्यांच्या गाड्या रस्त्यावर लावल्या जात असल्याने हा चौक पुन्हा अपघाताला निमंत्रण ठरण्याची शक्‍यता आहे.

दोन वर्षांपूर्वी हा चौक म्हणजे भाजी मंडईच होता. मोठे व्यापारी या चौकात असलेल्या फूटपाथवरच भाजी विक्रीचे स्टॉल मांडून बसत होते. हा चौक मोठा असला तरी शासकीय विश्रामगृहाबरोबरच विशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणि या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जाणारा महत्त्वाचा मार्ग या चौकातूनच जातो. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री असो किंवा राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना शासकीय विश्रामगृहातून शहरात यायचे झाल्यास या चौकातूनच यावे लागते. त्यातून काही अपघाताच्या छोट्या मोठ्या घटनाही घडल्या आहेत. हे टाळण्यासाठी नगरसेवक सत्यजित कदम यांच्या प्रयत्नातून या भाजी विक्रेत्यांना शासकीय विश्रामगृहाला लागूनच असलेली रिकामी जागा व्यवसायासाठी देण्यात आली होती.

या चौकात बसणारे सर्व विक्रेते नंतर या मिळालेल्या जागेत व्यवसाय करू लागले. हा परिसर उच्चभ्रू वस्तीचा आहे. त्यामुळे लोकांनाही ही मंडई सोयीची झाली होती. वाहन पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा असल्याने रस्त्यावर त्याचा अडथळा होत नव्हता. पण नव्याचे नऊ दिवस म्हणतात त्याप्रमाणे विश्रामगृहाजवळ भरणारी ही मंडई बंद झाली आणि आता पुन्हा या विक्रेत्यांनी आपले बस्तान धैर्यप्रसाद चौकात बसवले आहे.

फूटपाथवरच हे विक्रेते बसत असल्याने त्यावरून सकाळी व सायंकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी येणाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. लॉकडाउनच्या काळात रस्ते बंद असल्याने भररस्त्यात गाड्या लावून काही विक्रेते बसत होते, त्यापैकीच काही जणांनी पुन्हा या चौकात ठाण मांडले आहे. संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Invitation to Accident: Vehicles on Dhairya Prasad Chowk due to market, no use of alternative space