निम्म्या क्षेत्रावर पेरणी, तरी नमुने पुण्यातच

गडहिंग्लज : कोरोनामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांनी पेरलेले सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी यंदाही आल्या. मुळात असे प्रकार टाळण्यासाठी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून कृषी विभागाकडून बियाण्यांचे नमुणे घेतले जातात. मात्र, धक्कादायक बाब अशी की, दरवर्षी पेरणी उलटल्यानंतरच त्याचे तपासणी अहवाल येतात. हा प्रकार म्हणजे वरातीमागून घोडे असाच म्हणावा लागेल. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद ठरलेले नाही. तालुक्‍यातील निम्म्या क्षेत्रावर पेरणी आटोपली तरी बियाण्यांचे नमुने अद्याप पुण्यातील प्रयोगशाळेतच पडून आहेत. शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे पेरणीची घाई साधण्यासाठी बळीराजाची धडपड असते. पेरलेल्या बियाण्यांनी दगा दिला तर मोठीच अडचण होते. कारण दुबार पेरणीचा खर्च अंगावर पडतोच शिवाय पेरणीची घाई साधली जात नसल्यामुळे उत्पन्नाला मोठा फटका बसतो. सोयाबीनबाबत यंदा असाच काहीसा प्रकार घडला. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या. पेरणीनंतर पाऊस नसल्याने काही ठिकाणी सोयाबीन उगवले नसल्याचे सांगण्यात आले. पण, काही ठिकाणी बियाणे खराब होते तिथे बदलून दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यानिमित्ताने कृषी विभागाकडून घेतलेल्या बियाणे नमुन्याचे तपासणी अहवालच अद्याप आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असा प्रकार यंदाच नाही तर दरवर्षीच घडत आहे. येथील पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडून सोयाबीन, भात व ज्वारीचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत. त्याला पंधरवडा उलटला तरी अद्याप अहवालांची प्रतीक्षा आहे. कोल्हापूरसह पुणे, सातारा, सांगली व सोलापूर या पाच जिल्ह्यांसाठी एकच प्रयोगशाळा असल्याने अहवालांना उशीर होत असल्याचे सांगितले जाते. पण, पेरणीनंतर बियाण्यांचा अहवाल घेऊन करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. "कृषी'चेही नियमानुसार काम हवे...

खराब बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे अग्निदिव्यच आहे. त्यामुळेच आजवर कोणत्या शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळाल्याचे दिसून येत नाही. मुळात बियाण्यांच्या नमुण्याचे अहवाल वेळेत दिल्यास नुकसान होण्याची शक्‍यताच राहत नाही. त्यामुळे भरपाईचा प्रश्‍नच उद्‌भवणार नाही. मात्र, नुकसानभरपाईसाठी नियम आणि कायदा सांगणाऱ्या कृषी विभागानेही त्यासाठी नियमानुसार वागण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. दृष्टिक्षेपात आकडे...

- सोयाबीन नमुने........ 7

- भात नमुने.............. 8

- ज्वारी नमुने............ 1

- सोयाबीन पेरणी....... 40 टक्के

- भात पेरणी............. 70 टक्के

