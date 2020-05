कागलमध्ये त्यांनी मांडला घरातच तीन पानीचा पट

कागल ः स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने छापा टाकून तीन पानी जुगार खेळणाऱ्या सात जणांसह 11 जणांना अटक केली. छाप्यात रोख 36 हजार 210 रुपयांसह आठ मोबाईल असा 87 हजार 710 रूपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अटक केलेल्यांमध्ये एका माजी नगरसेवकासह विद्यमान नगरसेविकेच्या पतीचा समावेश आहे. सर्वांना आज जामीनावर सोडण्यात आले. येथील यशवंत कॉलनीतील आप्पासो नर्सगोंडा पाटील यांच्या घरात तीन पानी जुगार अड्डा सुरू असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांना मिळाली होती. रविवारी रात्री सव्वा सात वाजता पोलिसांनी पाटील यांच्या घरावर छापा टाकला. या वेळी तीन पानी जुगार खेळणाऱ्या सात जणांसह घरमालक, कामगार आणि उपस्थित असणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांनी जुगारात लावलेले 36 हजार 210 रुपये, आठ मोबाईल असा 87 हजार 710 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अटक केलेल्यांची नावे अशी; घरमालक आप्पासो नर्सगोंडा पाटील, अजित मधुकर पिष्टे, कृष्णात तुकाराम पाटील, संदीप शिवाजी भुरले, दीपक कृष्णात खोत, अमित मोहन गुटूबले, दिलीप किसन पवार, महेश बाळासो गुरव, अमित राजू धारवाडकर, सचिन बाळासो पाटील, प्रविण सदाशिव गुरव. सर्वजण यशवंत कॉलनी, हणबर गल्ली, शाहूनगर बेघर वसाहत, संत रोहिदास चौक आणि गणेशनगर या ठिकाणी राहणारे आहेत. यामध्ये घरमालक, सात जण जुगार खेळणारे, एक जण कामगार व दोघेजण त्याठिकाणी उपस्थित अशा 11 जणांना अटक करून पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय नाळे यांच्यासमोर हजर केले. त्यानंतर सर्वांना जामिनावर सोडले.

जिल्हा पोलिस प्रमुख डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलीस निरीक्षक तानाजी सावंत, सहाय्यक पोलिस निरिक्षक सत्यराज घुले, सहाय्यक फौजदार सुनिल इंगवले, प्रदीप नाकील, इकबाल महात, संजय पडवळ, राजेंद्र आडूळकर, श्रीकांत पाटील, सुजय दावणे, ओंकार परब, वैभव पाटील, वैशाली पाटील, सारिका मोटे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. कोल्हापूर कोल्हापूर कोल्हापूर कोल्हापूर

Web Title: In Kagal, he laid out three water taps at home