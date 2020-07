कोल्हापूर जिल्हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक खरीप कर्ज वाटपात देशात नंबर वन

कोल्हापूरः खरीप पीक कर्ज वाटपात यावर्षी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (केडीसीसी) सबंध देशात अव्वल ठरली आहे. नाबार्डने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा तब्बल 208 टक्के पीक कर्जाचे वाटप करीत बॅंकेने हा बहुमान मिळविला आहे. 686 कोटीचे उद्दिष्ट असताना बॅंकेने तब्बल 1429 कोटी रुपये खरीप पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.

महाराष्ट्रासह सबंध देशातच खरिपाच्या पीककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनीही हात आखडता घेतला आहे. अशा परिस्थितीत केडीसीसी बॅंकेने केलेले उच्चांकी कर्ज वाटप निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. ही बाब गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीने आलेला महापूर व गेल्या तीन महिन्यांत कोरोनामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला आधार देणारी आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून मिळालेल्या उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी पुढे जात "केडीसीसी'ने त्यापेक्षा जादा कर्ज वाटपाची गेल्या पाच वर्षांची ही परंपरा अबाधित ठेवली आहे. खरीप हंगामाच्या पिकांमध्ये ऊस, केळी या बारमाही पिकांसह भुईमूग, भात, सोयाबीन, उडीद, सूर्यफूल, नाचणी या खरीप पिकांचा समावेश आहे. दृष्टिक्षेपात गेल्या पाच वर्षांतील कर्जवाटप (आकडेवाडी कोटीत)

हंगामाचे वर्ष उद्दिष्ट प्रत्यक्ष वाटप टक्केवारी

2015-16 450 843 187

2016-17 500 790 158

2017-18 654 773 118

2018-19 730 868 119

2019-20 538 1021 160 कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरीच या बॅंकेचा मालक आहे, आम्ही फक्त विश्वस्त आहोत. ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांना काही द्यावयाचा विषय येतो, त्या त्या वेळी ही बॅंक नेहमीच अग्रेसर राहिली आहे. ही बॅंक सर्वसामान्य गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची जननी आहे.

- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री तथा अध्यक्ष केडीसीसी संपादन -यशवत केसरकर

