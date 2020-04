कोल्हापूरच्या उद्योजकांना दिलासा, इंडस्ट्रीअल कॉरिडोरला मिळणार गती

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या उद्योजकांना सध्या दिलासा हवा आहे. नवी भरारी घेण्यासाठी दिशा हवी आहे. ती दिशा देण्याचे सुतोवाच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी गुरूवारी एका व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये उद्योजकांशी बोलताना केले. ते म्हणाले, मुंबई-बंगळूर इंडस्ट्रीअल कॉरिडोरचे प्रारंभिक सर्वेक्षण यापूर्वीच झाले आहे. या प्रकल्पाला गती देऊन औद्योगिक विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करू." कोरोनानंतरचा भारत - आव्हाने व संधी' या विषयावर आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्य मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. त्यांच्या ग्वाहीमुळे कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासाला गती प्राप्त होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजतर्फे याचे आयोजन केले होते. वेसमॅक' चे अध्यक्ष ललित गांधी अध्यक्षस्थानी होते. या सत्रात विशेष मार्गदर्शक म्हणून खासदार धैर्यशील माने, बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीधर उप्पीन, "क्रेडाई' कर्नाटकचे प्रदेश उपाध्यक्ष चैतन्य कुलकर्णी, कोल्हापूर चेंबरचे मानद सचिव जयेश ओसवाल, "वेसमॅक'चे उपाध्यक्ष संदीप भंडारी, सचिव स्वप्नील शहा, पॉवरलूम असोसिएशनचे श्‍यामसुंदर मर्दा, विक्रम जैन आदी उपस्थित होते. श्री. गांधी यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर व्यापार व उद्योगांसमोरील अडचणी मांडल्या. कोल्हापूर-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वे व कोल्हापूर-पुणे शटल रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केली. खासदार माने यांनी इचलकरंजी-बेळगाव रेल्वेची मागणी केली. वस्त्रोद्योगाला विशेष सवलती द्या, कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे व महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी द्यावा, अशीही आग्रही मागणी केली. श्री. मर्दा म्हणाले, "वस्त्रोद्योग देशातील शेतीनंतरचा दुसरा मोठा उद्योग आहे. त्यातून सर्वाधिक रोजगार व सरकारला महसूल मिळतो. या उद्योगातील मनुष्यबळ, कच्चा माल, अर्थपुरवठा व विक्री असे सर्वच विभाग अडचणीत आहेत. सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावे.'' श्री. ओसवाल यांनी कोल्हापूर-अहमदाबाद रेल्वे रोज सुरू करून ती आबू रोडपर्यंत न्यावी, अशी मागणी केली. श्री. कुलकर्णी यांनी बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्‍न मांडले. त्यांच्यासाठी विशेष सवलती देण्याची मागणी केली. श्री. उप्पीन यांनी लघुउद्योगासमोरील अडचणी मांडल्या. झारखंड रेल्वे प्रवासी संघाचे अध्यक्ष कमल विनायकिया (हजारीबाग) यांनी पारसनाथ स्थानकापासून मधुबनी सम्मेतशिखरजीपर्यंतचा १४ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याची मागणी केली. श्री. अंगडी म्हणाले, "रेल्वेतर्फे कोरोना लढ्यासाठी 20 हजार कोच देण्यात येतील. रेल्वेची सर्व रुग्णालये व डॉक्‍टरांसह पॅरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध असेल. महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प विशेषतः कोल्हापूर-वैभववाडी प्रकल्पाला गती दिली जाईल. केंद्र सरकार व रेल्वे खाते राज्याच्या सीमांचा अडथळा मानत नाही. विकास योजना पूर्ण देशासाठी राबवत आहोत.'' पंतप्रधानांसमोर मुद्दे मांडू

श्री. अंगडी म्हणाले, "एमएसएमई क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बॅंकिंग व अन्य विभागाच्या मागण्या त्या-त्या विभागाकडे पाठवून पाठपुरावा करू. लॉकडाउननंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आजच्या चर्चेतून आलेले प्रश्‍न मांडू.'' या चर्चेत विविध 12 राज्यांतून सहभागी प्रतिनिधींनी प्रश्‍न मांडले.

