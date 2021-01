कल कोल्हापूर महापालिकेचा : पक्षपातळीवरच निवडणूक व्हावी

कोल्हापूर : महापालिकेचा इतिहास पाहता, महापालिकेची निवडणूक पक्षीय पातळीवर लढवली जात नव्हती. त्यामुळे सोयीच्या राजकारणाची सोय जिल्ह्यातील नेत्यांनी करून ठेवली होती. २०१० पासून पक्षीय पातळीवर निवडणूक लढवण्यास प्रारंभ झाला. गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील व माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यातील संघर्षातून त्याची सुरवात झाली. त्यामुळे आपल्या प्रभागातील मतदारसंघात उमेदवार कसा असावा, याविषयी नागरिकांकडून मते जाणून घेतली असता ६३.६ टक्के नागरिकांनी पक्षाच्या चिन्हावरच निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवाराला पसंती दिली आहे. पक्ष चालेल; मात्र उमेदवार तोच तोच नको, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. म्हणजे पक्षाबद्दल सहानुभूती आहे; पण उमेदवार बदलाचीही मागणी त्याच वेळी पुढे येत आहे. त्यामुळे २२.४ टक्के नागरिकांनी, प्रभागात निवडून आलेल्या पक्षाने यंदा दुसरा उमेदवार द्यावा असे मत नोंदवले आहे. ७.५ टक्के नागरिकांनी याबाबत आपली निश्‍चित भूमिका नसल्याचे मत नोंदवले आहे. प्रभागरचनेमुळे अनेकांची कोंडी झाली आहे. त्यासाठी ते शेजारचा किंवा दुसरा प्रभाग शोधत आहेत. काही वेळा सोयीची भूमिका घेत राजकीय सोय म्हणून पक्षांतरही केले जात आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर करणाऱ्या उमेदवाराला मत देणार नाही, असे ५०.१ टक्के नागरिकांनी सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक वेळा उमेदवार आपल्या परिचयाचा आहे, ओळखीचा आहे, यावरही मतदानाचा कल अवलंबून असतो. हा कल आजमावण्याचा प्रयत्न केला असता ३८.३ टक्के नागरिकांनी पक्षापेक्षा व्यक्ती महत्त्वाची असल्याने चांगली व्यक्ती पाहून मतदान करणार असल्याचे सांगितले. ११.६ टक्के नागरिकांनी याबद्दल आत्ताच निश्‍चित सांगता येणार नसल्याचे मत नोंदविले आहे. संपादन- अर्चना बनगे

