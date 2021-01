कल कोल्हापूर महापालिकेचा : होय, आम्हाला आमचे नगरसेवक माहीत आहेत; कामावरील नाराजीमुळे प्रभागात बदल हवाच

कोल्हापूर : आपण लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवेळी अनेकदा आमदार, खासदार माहितीच नसल्याचे वाचले, ऐकले असेल. याच अनुषंगाने सर्वेक्षण करताना नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील नगरसेवक माहिती आहे का, याबद्दल प्रश्‍न विचारला असता शहरातील ९०.२ टक्के नागरिकांनी आपल्या प्रभागातील नगरसेवक माहीत असल्याचे सांगितले. अगदी मोजक्‍या लोकांनाच आपल्या प्रभागातील नगरसेवकाचे नाव सांगण्यात अडचण असल्याचे दिसून आले. यातून शहरातील नागरिकांचे आपल्या प्रभागाचे महापालिकेत प्रतिनिधित्व कोण करते, याकडे लक्ष असल्याचे दिसून येते. हे सुचिन्ह आहे. कामावरील नाराजीमुळे प्रभागात बदल हवाच आपल्या प्रभागामध्ये बदल हवा काय, याविषयी नागरिकांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, अनेक प्रभागांत विद्यमान नगरसेवक बदलले पाहिजेत, असे ५८.६ टक्के नागरिकांना वाटते. तर आहे तेच नगरसेवक किंवा नगरसेविका पुन्हा निवडून यावी, असे मत २९.८ टक्के नागरिकांनी मांडले आहे. ११.५ टक्के नागरिकांनी याबद्दल सांगता येत नाही, असे मत नोंदवले आहे. यावरून विद्यमान नगरसेवकांबद्दल अनेक प्रभागांमध्ये एकूणच नाराजीचा सूर असल्याचे दिसून येते. नव्या प्रभाग आरक्षणानंतर आता यामधील किती जण कुठून रिंगणात उतरतात आणि नागरिक त्यांना किती पसंती देतात, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. संपादन- अर्चना बनगे

