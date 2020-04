होय, साहेब मी सेल्फीश आहे ; मी चुकलो : पोलिसांचा असा हा सेल्फी पॉईंट...

कोल्हापूर - 'होय साहेब मी चुकलो, मी बेजबाबदार, मी सेल्फीश आहे. बाहेर पडला त्याला कोरोना नडला याची हे पक्क लक्षात ठेवणार' अशा विनवन्या 'मी बेजबाबदार, मी सेल्फीश' अशा आशयाचा फलका शेजारील अंत्यविधीच्या साहित्यातील हार घालून विनाकारण फिरणारे पोलिसांसमोर विनवन्या करत होते. निमित्त होत, जुना कळंबा नाका येथे विनाकारण फिरणाऱ्यांवर पोलिसांकडून केलेल्या अनोख्या कारवाईच. कोरोनाचा संसर्गचा धोका वाढतोय. संचारबंदीच्या काळात घराबाहेर पडू नका... अशा वांरवार सूचना पोलिस यंत्रणेकडून नागरिकांना दिल्या जात आहेत. अशांच्या हजारो वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. मॉर्निंग वॉकर्ससह अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. तरीही अनेक नागरिक विनाकारण रस्त्यावरच फिरत आहेत. यात उपनगरात फिरणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम करवीर पोलिस उपअधीक्षक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी हाती घेतली. जुना कळंबा नाका येथे आज पोलिसांनी "मी बेजबाबदार, मी सेल्फीश' असा फलक उभा करून सेल्फी पॉईंट तयार केला. फलकावर अंत्यविधीचे साहित्य व हार अडकविण्यात आला होता. वेगवेगळी कारणे काढून रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना या फलकासमोर उभा करून "मी बेजबाबदार, मी सेल्फीश' आहे. बाहेर पडला त्याला कोरोना नडला हे मी जाणतो. आता पुन्हा संचारबंदीत घराबाहेर पडणार नाही. असे अंत्यविधी साहित्यातील हार गळ्यात घालून म्हणायला लावले. प्रबोधनात्मक अशा या शिक्षेमुळे विनाकारण बाहेर पडणाऱ्यांच्या माना शरमेने खाली जात होत्या. साहेब आमची चूक आम्हाला समजली. मी घरातच राहणार असे सांगण्यात येत होते. करवीर पोलिसांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या कारवाईचे शहरासह जिल्ह्यात कौतुक केले जात होते.

संचारबंदीच्या काळात विनाकारण फिरणाऱ्यांना वारंवार सूचना करूनही त्यांच्यात सुधारणा होत नाही. अनोख्या सेल्फी पॉईंटच्या माध्यमातून विनाकारण फिरणाऱ्यांना त्यांच्या चुकीची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. डॉ. प्रशांत अमृतकर (करवीर पोलिस उपअधीक्षक)

