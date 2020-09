पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे कोल्हापुरी मॉडेल राज्यात ठरतेय भारी... वाचा सविस्तर  

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत येथील सार्वजनिक मंडळांनीही मंगळवारी अनंत चतुर्दशीला शंभर टक्के पर्यावरणपूरक विसर्जनाचा आदर्श यंदा घालून दिला. शहरातील इराणी खणीत एकूण एक हजार दोनशे 87 मूर्ती आणि तीन टन निर्माल्याचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन झाले. प्रशासन, स्थानिक तालीम संस्था, तरुण मंडळे, लोकप्रतिनिधी आणि विविध सेवाभावी संस्थांनी मिळून प्रभागनिहाय केलेले नियोजन आणि मूर्ती व निर्माल्य संकलनापासून ते विसर्जनापर्यंतच्या या मॉडेलमुळे जलस्त्रोत प्रदूषणमुक्तीच्या चळवळीला आणखी बळ मिळाले. दरम्यान, एरवी बावीस ते चोवीस तास विसर्जन मिरवणूक चालते. यंदा मात्र साडेतेरा तासांतच मोजक्‍याच कार्यकर्त्यांनी विसर्जन पूर्ण केले. रात्री साडेअकराच्या सुमारास इराणी खण येथे आरती होऊन विसर्जनाची सांगता झाली. पर्यावरण चळवळ अधिक व्यापक करताना रंकाळा, पंचगंगेपासून ते शहर परिसरातील विविध जलस्त्रोत प्रदूषणमुक्तीसाठी कोल्हापूरकरांनी गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न सुरू केले. त्याला "सकाळ' नेही खमके पाठबळ दिले. ही चळवळ एका विशिष्ट टप्प्यावर असतानाच आता लोकांनीच ती हातात घेतली आहे आणि त्याची प्रचिती यंदाच्या उत्सवात अनुभवायला मिळाली. घरगुती गौरी-गणपती विसर्जन असो किंवा अनंत चतुदर्शी या दोन्ही दिवशी पर्यावरणपूरक विसर्जनावरच भर देण्यात आला. साडेचार लाखांहून अधिक मूर्ती...

गेल्या सात-आठ वर्षांत कोल्हापूरकरांनी पर्यावरणपूरक विसर्जनाची चळवळ अधिक व्यापक केली. यंदा कोरोनाच्या संकट काळात तर संधीचे सोने करत पंचगंगा नदीबरोबरच विविध जलस्त्रोत प्रदूषण रोखले. इतर ठिकाणी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करावा लागतो. मात्र, कोल्हापूरकरांनी केवळ दृष्टिकोन बदलला आणि एक ठोस मॉडेल पुढे आले व ते यशस्वीही झाले. जिल्ह्यातील घरगुती आणि मंडळांच्या अशा मूर्तींचा विचार केला तर साडेचार लाखांवर मूर्ती यंदा पर्यावरणपूरक पध्दतीनेच विसर्जित झाल्या. घरगुती गणपतीबरोबरच अनेक मंडळांनीही आता कायमस्वरूपी मूर्तीचा आग्रह धरला आहे. त्याशिवाय येत्या काळात आणखी काही सकारात्मक स्थित्यंतरे अनुभवायला मिळणार आहेत. दृष्टिक्षेपात विसर्जन... शहरात एकूण 1,287 मूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन

तीन टन निर्माल्य संकलन, त्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मिती

विसर्जन मिरवणूक नाही, साडेतेरा तासांत विसर्जन पूर्ण

प्रभागनिहाय मूर्ती संकलन उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

प्रशासनाबरोबरच अकराहून अधिक सेवाभावी संस्थांची मदत

पोलिसांसह आपत्कालीन व्यवस्थेवरील ताण कमी संपादन ः विजय वेदपाठक

Web Title: The Kolhapuri model of eco-friendly immersion is becoming ideal in the state ... Read more