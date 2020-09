तीन किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यासाठी बारा वर्षे लढताहेत ग्रामस्थ

कोवाड : कुदनूर ते किटवाड (ता. चंदगड) हा तीन किलोमीटर अंतराचा दोन गावांना जोडणारा रस्ता अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. रस्त्याची अवस्था बिकट झाल्याने चारचाकी वाहतूक बंद झाली आहे. दुचाकी वाहतुकीला तारेवरची कसरत करावी लागते. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी दोन्ही गावांच्या ग्रामस्थांनी मोर्चे, आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. तब्बल बारा वर्षे हा लढा सुरू आहे, पण अद्याप रस्ता दुरुस्त न झाल्याने दोन्ही गावांचे ग्रामस्थ आपल्या कुवतीनुसार सतत श्रमदानातून रस्त्याची तात्पूर्ती डागडुजी करून मार्ग काढत आहेत. ग्रामस्थांच्या संघर्षाला न्याय मिळेल का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. किटवाड गावाला कुदनूरमार्गे जोडणारा हा तीन किलोमीटर अंतराचा रस्ता आहे. सन 2000 साली नाबार्डमधून या रस्त्याचे काम झाले होते. त्यानंतर पुढील काही वर्षांत फक्त तात्पुरती डागडुजी झाली, पण रस्त्याच्या बांधकामाकडे कुणाचे लक्ष गेले नाही. संपूर्ण रस्ता खराब झाला. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. दोन्ही बाजूने रस्त्यावर अतिक्रमण होत आहे. यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. दोन्ही गावांना जोडणारा हा मुख्य मार्ग असल्याने रस्त्याच्या मजबुतीसह रुंदीही महत्त्वाची आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला दहा ते बारा फूट खोल शेती आहे. रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने चारचाकी वाहने बंद झाली आहेत. एसटी बस बंद आहे. किटवाड ग्रामस्थांचा कुदनूरच्या बाजारपेठेशी संपर्क असल्याने नागरिकांना या रस्त्यावरुन ये-जा करण्याशिवाय पर्याय नाही. रस्ता खराब झाल्याने खड्ड्यांतून मार्ग काढत नागरिक पायी चालत ये-जा करतात. रस्त्याची अवस्था पाहिली तर वाहतुकीच्या दृष्टीने हा रस्ता धोकादायक होत आहे. केवळ आश्‍वासन

मागील लोकसभा निवडणुकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता, पण आश्‍वासनानंतर माघार घेतली. दोन वर्षापूर्वी किटवाड ग्रामस्थांनी ऍड. संतोष मळवीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात भजन आंदोलन करून शासनानेच लक्ष वेधले होते. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती मलमपट्टी केली. माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनीही रस्त्यासाठी निधी मंजूर करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्येक निवडणुकीत येथील ग्रामस्थांनी रस्त्याचा प्रश्‍न अजेंडयावर आणला आहे, पण आश्‍वासना पलीकडे ग्रामस्थांना काही मिळाले नाही. संपादन - सचिन चराटी Kolhapur

Web Title: Kudnur, Kitwad Villagers Have Been Fighting For A Three-Kilometer Road Kolhapur Marathi News