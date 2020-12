कोल्हापूर पालिकेच्या प्रभाग सोडत आरक्षणाच्या प्रक्रियेची माहिती देण्याची मागणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सन 2021 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीवेळी बहुतांश प्रभाग आरक्षणे ही प्राधान्यक्रमाने ठरविण्यात आली. हा प्राधान्यक्रम कसा ठरविला याबाबत माहिती त्वरित मिळावी अशीमागणी भाजपा शिष्टमंडळाने केली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सन 2021 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत झाली. सोडतीवेळी बहुतांश प्रभाग आरक्षणे ही प्राधान्यक्रमाने ठरविण्यात आली. हा प्राधान्यक्रम कसा ठरविला याबाबत आरक्षण सोडतीवेळी अनेक नागरिकांनी सन 2005 व 2010 च्या निवडणुकीची आरक्षणे कोणत्या पद्धतीने धरली आहेत अशी विचारणा केली. परंतु प्रशासनाकडून त्यास संयुक्तिक उत्तर मिळाले नाही. तसेच कोणीही प्रश्न विचारल्यास त्यांना प्रशासनाकडून 'लेखी हरकत घ्या' असे सांगण्यात आले. यासर्व आरक्षण सोडत प्रक्रीयेबाबत व पद्धतीबाबत भाजपा शिष्टमंडळाने आज जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे यांचे नेतृत्वाखाली कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना भेटून निवेदन सादर केले. अजित ठाणेकर यांनी या आरक्षण सोडतीमधील आपल्या शंका उपस्थित केल्या. सोडत पारदर्शीपणाने होत असल्याबद्दल आपले अधिकारी वारंवार सांगत होते, परंतु जोवर सध्याच्या प्रभागावरील सन 2005 आणि 2010 ची आरक्षणे कशा पद्धतीने निश्चित केली हे जनतेला कळत नाही तो पर्यंत ही सोडत पूर्णांशाने पारदर्शी झाली असे म्हणता येणार नाही असे त्यांनी सांगतिले. निवेदनामध्ये भारतीय जनता पार्टीने पुढीलप्रमाणे माहिती अत्यंत जरुरीची असल्याने त्वरित मिळावी असे म्हटले आहे. विद्यमान प्रभाग रचनेनुसार असलेल्या 81 प्रभागांवर सन 2005 आणि 2010 च्या निवडणुकीत पडलेली आरक्षणे कशाप्रकारे निश्चित करण्यात आली त्याची माहिती व त्या संबंधात असलेले निवडणूक आयोग अथवा राज्य सरकारचे नियम/आदेश/मार्गदर्शक तत्वे यांची माहिती मिळावी, सोडतीदरम्यान विद्यमान 81 प्रभागांवर सन 2005 व 2010 साली कोणती आरक्षणे धरण्यात आली त्याची माहिती, प्रभाग रचनेमध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक कालावधी संदर्भात निवडणूक आयोग अथवा राज्य सरकारचे नियम,आदेश,मार्गदर्शक तत्वे असल्यास त्यांची माहिती मिळावी, 2015 सालच्या प्रभाग रचनेनुसार असलेल्या कोणत्या प्रभागात यावर्षी बदल करण्यात आला त्याची माहिती मिळावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच या आरक्षण प्रक्रियेत काही चुकीच्या पद्धतीने झाले असल्यास त्यावर गरज पडल्यास हरकत घेऊ आणि त्यातूनही काही घडले नाही तर योग्य त्या ठिकाणी दादही मागू असे स्पष्ट केले आहे. निवेदनाला उत्तर देताना प्रशासक डॉ. बलकवडे म्हणाल्या, आरक्षण प्रक्रिया ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार करण्यात आली आहे. प्रभाग आरक्षण हे संपूर्ण प्रभाग आरक्षण न पहाता प्रभागातील प्रगणक गटांवर मागील २ निवडणुकीत पडलेल्या आरक्षणानुसार ५०% हून अधिक लोकसंख्या कोणत्या आरक्षणात होती याचा विचार करून करण्यात आल्याचे नमूद केले. अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त निखील मोरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी दिलीप मेत्राणी, हेमंत आराध्ये, गणेश देसाई, उपाध्यक्ष चंद्रकांत घाटगे, संतोष भिवटे, मंडल अध्यक्ष प्रग्नेश हमलाई, भरत काळे, आशिष कपडेकर आदी उपस्थित होते. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Leaving ward reservation Statement of BJP delegation to the Commissioner kolhapur