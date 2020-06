गडहिंग्लज पंचायत समितीत आता `हा` नवा उपक्रम

गडहिंग्लज : नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या येथील पंचायत समितीत आणखी एक नवा उपक्रम राबविला जाणार आहे. पंचायत समितीमध्ये पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रंथालय उभा राहत आहे. या ग्रंथालयाच्या पुस्तक खरेदीसाठी महिला सदस्या जयश्री तेली यांनी आपला निधी दिला आहे. विशेष म्हणजे पंचायत समितीत ग्रंथालय सुरू करण्याचा जिल्ह्यातील हा पहिलाच उपक्रम आहे. येथील पंचायत समितीने नियमित कामकाजासोबत नेहमीच नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर भर दिला आहे. यशवंत पंचायत राज्य अभियानात राज्यात झेंडा फडकला आहे. दरवर्षी विभागीय पातळीपर्यंत धडक मारली आहे. त्यातून बक्षीसरुपाने पंचायत समितीला रक्कम मिळते. गतवर्षी विभागीय पातळीवर पंचायत समितीने यश मिळविले होते. त्याचे साडेतीन लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले होते. सदरची रक्कम खर्च करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसार बक्षिसाची रक्कम दहा पंचायत समिती सदस्यांमध्ये विभागून दिली. प्रत्येक सदस्याने आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामासाठी हा निधी वापरला आहे. दरम्यान, माजी सभापती व विद्यमान सदस्या जयश्री तेली यांनी पंचायत समितीत ग्रंथालय सुरू करण्यासाठी आपला निधी दिला. यातून पुस्तकांची खरेदी केली जाणार आहे. पंचायत समितीच्या जुन्या इमारतीमधील काही खोल्या रिकामी आहेत. या खोल्यामध्ये लवकरच ग्रंथालय सुरू केले जाणार आहे. पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या ग्रंथालयाचा लाभ मिळणार आहे. या ग्रंथालयात टप्प्याटप्प्याने पुस्तकांची संख्या वाढविली जाणार आहे. यानिमित्ताने कोल्हापूर जिल्ह्यातील एखाद्या पंचायत समितीत प्रथमच ग्रंथालय सुरू होणार आहे. कथा-कादंबरीपासून व्यक्तीमत्व विकासापर्यंत...

पंचायत समितीमध्ये सुरू होणाऱ्या या ग्रंथालयात रणजित देसाई, शंकर पाटील, वि. स. खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, अण्णा भाऊ साठे या ख्यातनाम साहित्यिकांची पुस्तके ठेवली जाणार आहेतच. पण, त्यासोबतच राष्ट्रीय नेते, समाजसुधारकांच्या चरित्रांचाही समावेश आहे. व्यक्तिमत्व विकास, ग्रामपंचायत अधिनियम, माहितीचा अधिकार या विषयावरील पुस्तकेही वाचकांना उपलब्ध केली जाणार आहेत. लवकरच ग्रंथालय सुरू

पंचायत राज अभियानाच्या बक्षीस रक्कमेतून निधी उपलब्ध झाला होता. नेहमीच्या विकासकामांऐवजी एखाद्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमावर हा निधी खर्च करावा, असे वाटत होते. यातूनच पंचायत समितीत ग्रंथालय सुरू करण्याची संकल्पना पुढे आली. लवकरच हे ग्रंथालय सुरू होईल.

- जयश्री तेली, सदस्या, पंचायत समिती, गडहिंग्लज

