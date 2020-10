कोल्हापुरात नवरात्र उत्सवात मूर्ती विक्रीवर मर्यादा

कोल्हापूर, ः कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी असलेल्या दीर्घकाळचा लॉकडाउन होता. याकाळात सण साजरे करण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून यंदाच्या गणेश उत्सवात पुरेशा प्रमाणात मूर्तींची विक्री कमी झाली. त्यापाठोपाठ आता नवरात्र उत्सव जवळ येत आहे. दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे पूजन होते. यात उत्तर भारतीयांकडून या मूर्तीला मोठी मागणी असते, मात्र लॉकडाउन काळात बहुतांशी उत्तर भारतीय गावी गेलेत त्यामुळे नवरात्र उत्सवात देवीच्या मूर्तीची मागणी होतो की नाही याबाबत मूर्तिकारांत संभ्रमावस्था आहे.

नवरात्र उत्सवात दुर्गा देवीचे पूजन केले जाते. उत्तर भारतीय परंपरेत दुर्गा देवीची पूजा होते. यात गुजरात राजस्थानी बांधव मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरा करतात. नऊ दिवस दांडीया खेळला जातो. यात घरगुती व सार्वजनिक मूर्ती प्रतिष्ठापना होते, अशा स्थितीत शिरोली, गोकुळ शिरगाव, इचलकरंजी व औद्योगिक वसाहतीतमध्ये काही उत्तरभारतीय बांधव मूर्तीपूजन करतात तर काही शहरातील उपनगरात सार्वजनिक मंडळेही मूर्ती प्रतिष्ठापना करतात.

येथील बापट कॅम्पमधून किमान तीन हजार मूर्तींची विक्री दरवर्षी होते. यातून सुमारे 25 लाखांची उलाढाल होते. यंदा मात्र बहुतांशी परप्रांतीय गावी गेले आहेत. सार्वजनिकस्तरावर हा उत्सव होईल की, नाही याची स्पष्टता नाही. परिणामी यंदा मूर्तिकारांनी बनविलेल्या मूर्तींची मागणी कमी संख्येने नोंदविली जात आहे. ऐन वेळी मूर्ती बनविण्याची तयारी मूर्तिकारांची आहे. मात्र बहुतेक ठिकाणी उंचीला मर्यादा आणून पाच फुटांखालील आकाराच्या मूर्ती बनविण्यावर भर दिला आहे. ""गणेश उत्सवात मोठ्या मूर्ती कमी संख्येने गेल्या तोच प्रकार नवरात्र उत्सवात होईल, असा अंदाज आहे. या मूर्तिकारांनी कच्चामालासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्याचे पैसे तरी निघतील की नाही, याची शंका आहे, तरीही काही पारंपरिक मोजक्‍या मंडळांनी मूर्ती घेण्याची तयारी दर्शविली तेवढाच दिलासा आहे.''

संतोष कुंभार, मूर्तिकार.

