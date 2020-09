कोरोना काळातही "या' परिसरात "देशी-विदेशी' दारूची विक्री साडेअठरा हजार लिटरने वाढली

गडहिंग्लज : कोरोनाचे अचानक संकट आले. यात लोकांचे रोजगार हिरावले. महाभयंकर रोगामुळे मरण दारात उभा असताना जगण्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला. मात्र, या साऱ्याचा मद्यपींवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. गडहिंग्लज उपविभागातील मद्यपींनी कोरोना काळातही सात लाख 14 हजार 662 लिटर देशी-विदेशी दारू रिचविल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत विक्रीत 18 हजार 698 लिटरने वाढ झाली आहे. हीच परिस्थिती वाईनची असली तरी बिअरच्या विक्रीत मात्र घट झाली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. या टाळेबंदीतून दारू दुकानेही सुटली नव्हती. त्यामुळे मद्यपींची मोठी अडचण झाली. दुसरीकडे दारू विक्रीतून शासनाला मिळणारा महसूलही बुडू लागला. त्यामुळे दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी दबाव वाढला. अखेर त्यापुढे झुकत शासनाने काही अटी घालत दारू विक्रीला परवानगी दिली. या साऱ्या प्रकारात एप्रिल महिना दारू दुकानांना टाळे होते. शासनाच्या परवानगीने मे महिन्यात दारू दुकाने पूर्ववत सुरू झाली. मात्र, कोरोनाचा रुग्ण सापडल्यानंतर गावे, शहरातील प्रभाग कन्टेमेंट झोन जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा दुकान बंद करण्याची वेळ येत होती. त्यामुळे दुकानांच्या "बंद-सुरू'चा खेळ रंगला होता. या साऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा मद्यपींवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड व भुदरगड या उपविभागात मे ते ऑगस्ट या कालावधीत दारूच्या विक्रीत वाढच झाली आहे. देशी दारूच्या विक्रीत किरकोळ घट असली तरी विदेशीत मात्र मोठी वाढ झाली आहे. बिअरच्या विक्रीत 77 हजार 540 लिटरने घट आहे. पण, चार हजार 159 लिटरने वाईनची विक्री वाढली आहे. ...मग आर्थिक चणचण कशी?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदी झाली. यात व्यवसाय ठप्प झाले. अनेकांचे रोजगार गेले. त्यामुळे आर्थिक प्रश्‍न उभा राहिला. पण, मद्यपींनी रिचविलेल्या दारूचे आकडे पाहिल्यानंतर खरचं लॉकडाऊनने आर्थिक चणचण निर्माण झाली का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. संकट कोणतेही असो मद्यपींवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचेच यातून दिसून येत आहे. दृष्टिक्षेपात आकडे...(लिटरमध्ये)

- 2019 मधील मद्यविक्री..... 6,96,964

- 2020 मधील मद्यविक्री......7,14,662

- 2019 मधील बिअर विक्री.....3,05,712

- 2020 मधील बिअर विक्री.....2,28,172

- 2019 मधील वाईन विक्री...... 8,461

- 2020 मधील वाईन विक्री......12,620 संपादन - सचिन चराटी

