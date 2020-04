लॉकडाऊन वाढविणे उद्योगासाठी आत्मघातकी : उद्योजकांचे मत

कोल्हापूर - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढविणे येथील उद्योगासाठी आत्मघातकी ठरेल, असे उद्योजकांचे मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिवेक देबरॉय व पॉलिसी मॉडेलिंग असोसिएशनचे संचालक विजय ओझा यांच्या मते हा काळ रब्बी पिकांसाठी च्या मशागतीचा आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध असतात. अशा परिस्थितीत लॉक डाऊन वाढविणे म्हणजे कृषी आणि लघु उद्योगातील रोजगार नष्ट करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे देशातील कोरोनाची अतिप्रभावित क्षेत्रे ओळखून येथे शंभर टक्के लॉक डाऊन पाळला जावा, यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असे ते सुचवतात. कोल्हापूरच्या इंजीनियरिंग उद्योगाचा आढावा घेतला तर कोल्हापुरात सर्व उद्योग लघू व मध्यम प्रकारचे आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे व्यवसायिक वाहनांसाठी मशीन कास्टिंगचा पुरवठा केला जातो. यामध्ये मालवाहू वाहने व ट्रॅक्‍टर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. जिल्ह्यातील एकूण कास्टिंग उत्पादन क्षमतेच्या 70 टक्के उत्पादन हे व्यावसायिक वाहन निर्मिती कंपन्यांना पुरविले जाते. नोव्हेंबर 2018 पासून व्यवसायिक वाहनांचे उत्पादन कमी कमी होत आलेले आहे. याची दोन कारणे देता येतील, एक केंद्र सरकारने पंधरा टक्के ओव्हर लोडींगला परवानगी दिलेली आहे. ट्रॅक्‍टर या वाहनांची विक्री एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या काळातच होत असल्याने संपूर्ण वर्षभर असणाऱ्या मंदीमुळे ट्रॅक्‍टरच्या मागणीतही दहा टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वच उद्योगांचे सरासरी उत्पादन 30 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. त्यामुळे उद्योगाची आर्थिक परिस्थिती संकटात सापडली आहे. दुसऱ्या बाजूला बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. असे असतानाही राष्ट्रीय आपत्ती समजून उद्योगांनी 31 मार्च अखेर कामगारांचे सर्व वेतन वेळेत जमा केले आहे. वाचा - एकीकडे कोरोना तर दुसरीकडे आसमानी संकट पण एप्रिल महिन्यात उद्योग सुरू न झाल्यास मे मध्ये कामगारांना विना काम वेतन मिळणार नाही. अशी अनेक उद्योगांची भूमिका आहे. मागील आर्थिक वर्षात अनेक उद्योगांनी बॅंकांकडून ओव्हरड्राफ्ट घेऊन आपली देणी वेळेत दिलेली आहेत. असे असताना बॅंका संबंधित उद्योगांना आणखीन ओव्हरड्राफ्ट देण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. त्यामुळे उद्योगाचे आर्थिक कंबरडेच मोडले आहे. उद्योजकांसाठी ही अस्तित्वाची लढाई ठरत आहे. अमेरिका, युरोप, जपान, कोरिया आदी विकसित देशांमध्ये सरकार बेरोजगारांना आर्थिक सहकार्य देते. त्यामुळे बेरोजगारांचा भार हा तेथील उद्योगांवर न पडता शासनावर असतो. त्यामुळे या संकटाच्या काळात ही तेथील शेअर मार्केट वाढताना दिसत आहे. याउलट भारतामध्ये मात्र शेअर मार्केट सातत्याने घसरत आहे. असे मत ज्येष्ठ उद्योजक व व साऊंड कास्टिंगचे अध्यक्ष व्ही. एन. देशपांडे यांनी व्यक्त केले. ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी 30 एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, ओरिसा हे कृषी आणि मत्स्य व्यवसाय राज्य आहे. त्यामुळे तेथेही शक्‍य आहे पण महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यात भावनिक होऊन निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही असेही श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

