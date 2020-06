कोल्हापूर ः या वर्षातील दुसरे छाया

कोल्हापूर ः या वर्षातील दुसरे छायाकल्प चंद्र शुक्रवारी (ता.5) होणार आहे. कोल्हापुरातून या ग्रहणास शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 15 मिनिटांनी या ग्रहणाला सुरुवात होईल. शनिवारी (ता.6) मध्यरात्री 2 वाजून 34 मिनिटांपर्यंत हे ग्रहण दिसेल. या कायाकल्प चंद्रग्रहणाचा कालावधी 3 तास 18 मिनिटे इतका आहे.

छायाकल्प चंद्रग्रहणाचा मध्याच्या वेळी चंद्र बिंबाची तेजस्विता उणे 0.41 एवढी असेल. हे चंद्रग्रहण संपुर्ण भारतातून दिसणार आहे. यामुळे भारतातील खगोलहौशींना एक पर्वणी आहे. भारता बरोबरच गहे ग्रहण आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, दक्षिण व पूर्व दक्षिण अमेरिका, पॅसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्क्‍टिका या भागा मधून दिसणार आहे.

चंद्रग्रहण हे चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य सरळ रेषेत आल्यावर होत असते. ज्यामध्ये पृथ्वीची सावली ही चंद्रावर पडते आणि चंद्रग्रहण आपणास दिसू लागते. तर छायाकल्प ग्रहणात पृथ्वीची पडछाया चंद्रावर पडणार आहे. चंद्र पूर्णतः झाकला जाणार नसून पृथ्वीच्या उपछायेतुन मार्गस्थ होईल, परिणामी तो आपल्याला तांबुस रंगाचा दिसेल. चंद्र ग्रहणाची पर्वणी

पौर्णिमेच्या चंद्राची ग्रहकालावधीत तेजस्विता उणे 0.97 ते उणे 0.41 होणार असल्यामुळे ते उघड्या डोळ्यांनी पाहता येणार आहे. चंद्रग्रहण पाहणे डोळ्यांना हानीकारक नसल्याने पाहताना डोळ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागत नाही. कोणतेही साधन न वापरता डोळ्यांनी ही चंद्रग्रहणाचा आनंद लुटता येईल. ग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे. त्याचा मानवी जीवनावर काहीही परिणाम होत नाही. तरी हे ग्रहण पहावे, असे आवाहन शिवाजी विद्यापीठाच्या अवकाश संशोधन केंद्राचे समन्वयक डॉ. राजीव व्हटकर यांनी केले आहे.



Web Title: The lunar eclipse will take place today