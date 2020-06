पन्हाळ्याच्या मुख्य रस्त्याला पावसाळ्यात धोका नाही 

पन्हाळा : दोन दिवस पडलेल्या मान्सूनपूर्व पावसाने गुरुवार पेठेनजीकच्या वीर शिवा काशिद स्मारक परिसरातील पन्हाळा रस्त्याला भेगा पडल्याने आज हा रस्ता जेसीबीने उकरून खडीकरण केले. दरम्यान, मूळ रस्ता व्यवस्थित आहे, गॅबीनवॉलपर्यंत वाढवलेल्या भागाला भेगा पडल्या आहेत, त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, असा विश्‍वास सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे उपअभियंता बी. एल. हजारे यांनी "सकाळ'शी बोलतांना व्यक्‍त केला. चार दरवाजातून पन्हाळगडी येणारा हा मुख्य रस्ता सुरवातीच्या काळात अरुंद होता, दोन्ही बाजूला दगडी नंबर बसवले होते. दरडीच्या बाजूला दरवर्षी पाणी वाहून जाण्यासाठी गटार काढली जायची; पण मोबाईल केबलसाठी खोदकाम केल्याने पाणी मुरू लागले. वरच्या बाजूस असणाऱ्या मार्तंड, रेडेघाट परिसरातील मुरणारे पाणी दगडी मोरीतून जात होते, या मोऱ्या नवीन झालेल्या खाजगी बांधकामात बुजवल्या. वरच्या भागातील पाणी वाहून जाण्यासाठी गटारीच नसल्याने हे पाणी मुरून दरीच्या बाजूने येऊ लागले आणि खालील रस्त्यासह जमीनच पाण्याच्या वेगाने सरकू लागली. मोठया प्रमाणात भूसख्खलन चालू झाले. त्यामुळेच गतवर्षी मुख्य रस्ता खचला, दरडीचे दगड कोसळले आणि तब्बल सहा महिने वाहतूक बंद झाली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने खचलेला रस्ता दुरुस्त केला. पाणी वाहून जाण्यासाठी 1200 मि मी.च्या रस्त्याखालून चार सिमेंटच्या पाईपा घातल्या. सिमेंटची गटर बांधली; पण रस्त्याची रुंदी वाढवताना गॅबीन वॉलपर्यंत नव्याने भर टाकून केलेल्या रस्त्यावर व्हायब्रेटरचा रोलर फिरवता न आल्याने वाढीव रस्त्याला भेगा पडल्या. या भेगांमुळे धोका होवू नये म्हणून जवळ जवळ एक फूट खोदाई करून त्यावर आज खडी पसरून रोलिंग केले. गॅबिनवॉलच्या खालच्या बाजूस मुरमाची माती असल्याने ही वॉल घसरू नये म्हणून या परिसरात खालील बाजूनें दगडी पिचिंग करण्यात येणार आहे. शीळा वन खात्याच्या हद्दीत

भेगलेला रस्ता जरी दुरुस्त केला असला तरी दरडीचे दगड रस्त्यावर येण्याचा धोका कायम आहे. हे दगड निखळलेल्या अवस्थेतच आहेत. हा भाग वनखात्याच्या हद्दीत असल्याने तेथे काही करता येत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरूनच कोसळू पाहणाऱ्या शीळांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज आहे. दृष्टिक्षेप

