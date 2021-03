शाळेच्या गतवैभवासाठी हुपरीत सरसावले हात

हुपरी : "मज आवडते ही शाळा, लाविते लळा जसा माऊली बाळा' या ओढीने रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील शांता रामकृष्ण दातार इंग्लिश स्कूल या विद्यालयास गतवैभव मिळवून देण्यासाठी शिक्षक, पालकांबरोबरच माजी विद्यार्थी, गावकरी पुढे सरसावले आहेत. रयत शिक्षण संस्थेच्या जनरल बॉडी सदस्या सौ. सरोज पाटील (माई) यांनीही संस्थेतर्फे दहा लाख तसेच वैयक्तिक पंचवीस हजार रुपयांची देणगी विद्यालयाच्या भौतिक सुविधांसाठी दिली. यामुळे विद्यालयाची गतवैभवाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या हस्ते येथे 1953 ला रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. येथे शिकलेले हजारो विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत तसेच व्यक्तिगत जीवनात यशस्वी झाले आहेत. मात्र, काही वर्षांत खासगी शाळांचे पेव फुटले. त्याकडे पालक आणि विद्यार्थी आकृष्ट झाल्याने रयतच्या विद्यालयातील विद्यार्थी संख्या घटली. परिणामी विद्यालयास अवकळा आली. ही बाब माजी विद्यार्थी, पालकांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी विद्यालयास गतवैभव मिळवून देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार संस्थेच्या जनरल बॉडी सदस्या सौ. सरोज पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. रयतचे उपविभागीय अधिकारी श्री. शेटे, माजी प्राचार्य डी. एन. मगदूम, आर. बी. माळी, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब गाट, मानसिंगराव देसाई, मुख्याध्यापक बी. आर. भिसे, अजित पाटील, मोहन खोत, गणेश कोळी, संदीप आडसूळ आदी उपस्थित होते. सौ. सरोज पाटील यांनी संस्थेतर्फे दहा लाख तसेच वैयक्तिक पंचवीस हजार रुपये देणगी दिली. शिक्षक व सेवकांतर्फे एक लाख, व्यवस्थापन समिती सदस्य अँथोनी डिसोझा दहा हजार, राहुल इंग्रोळे यांनी अकरा हजार रुपयांची देणगी दिली. गुरूप्रसाद गणेश कोळी या विद्यार्थ्यांने खाऊसाठी दिलेल्या पैशातून जमवलेली 453 रुपयांची भिशीची रक्कम शाळेस दिली. हवा शुद्धीकरण उपकरणाची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाल्याबद्दल गुरूप्रसाद कोळी याचा सत्कार करण्यात आला. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

