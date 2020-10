"जल जीवन मिशन'अंमलबजावणीसाठी अनेक अडथळे 

कोल्हापूर : केंद्र शासनाने नव्यानेच जलजीवन मिशन या योजनेची घोषणा केली आहे. 2024 पर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणी देणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 2000 ला आलेल्या जलस्वराज्य या लोकाधारित योजनेची कॉपीच या योजनेत केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक कंत्राटी यंत्रणा केल्याने सरकारी विभागांना जबाबदारी ढकलण्यास संधी मिळणार आहे.

मागील 15 वर्षांमधील अनेक योजनांच्या तक्रारी आजही सुरू आहेत. त्यामुळे या योजनेतील त्रुटींची दुरुस्ती झाली नाही तर "ये रे माझ्या मागल्या', अशी या योजनेची गत होणार आहे. लोकवर्गणी, गावकृती आराखडे, योजना मंजुरीचे अधिकार, निधी खर्च करण्याचे अधिकार असे योजना मंजुरीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंतचे सर्वाधिकार गावाला आहेत. या गावांना स्वयंसेवी संस्था व कंत्राटी तांत्रिक सल्लागार मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या योजनेत फारसे जुमानले जात नसल्याच्या अनुभव जलस्वराज्य योजनेत आला आहे. योजना राबवताना कंत्राटी व्यवस्था व तक्रारीनंतर सर्व जबाबदारी शासकीय यंत्रणेवर देण्यात येते. तसेच मागील योजनेप्रमाणे पाणी स्वच्छता विभागास अधिकार दिले असून, तुलनेत तांत्रिक विभागांना कमी महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागात इगोचा प्रश्‍न यापूर्वीही झाला होता आणि पुढेही होण्याची शक्‍यता आहे. योजनेत नेहमीप्रमाणे महिला समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती व पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केली जाणार आहे,

मात्र आतापर्यंत या समित्या नावालाच राहिल्या आहेत. 90 टक्‍के कारभार हा पाणीपुरवठा समितीकडे राहणार आहे. या समितीत जाण्यासाठी चढाओढ लागणार आहे. विशेषत: मोठ्या गावात समिती स्थापन करणे आव्हान असेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही योजना प्रत्येक टप्प्यावर ग्रामसभेची मान्यता घेऊन चालवणे बंधनकारक आहे, मात्र ग्रामसभांची अवस्था विचारण्यापलीकडची असते. त्यामुळे योजना राबवताना अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागणार आहे. योजनेची वैशिष्ट्ये

*प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी

*प्रती व्यक्‍ती 55 लिटर पाणीपुरवठा

*शुद्ध पाणी देण्याचा संकल्प

*सार्वजनिक नळाद्वारे कुटुंबांना पाणी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन

पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीला योजना निवड, मंजुरीचे अधिकार होते. हे अधिकार काढून आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनला दिले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या योजनेचे सहअध्यक्ष असतील. विविध विभागांचे खातेप्रमुख हे सदस्य असणार आहेत. खासदार, आमदार हे मानद सदस्य राहणार असून पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता याचे सदस्य सचिव राहतील. जलव्यवस्थापन समितीचे सर्व अधिकार काढले आहेत. जिल्ह्याच्या पाणी योजनांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जातो. सदस्य तक्रारी घेऊन येतात. येथून पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 1027 गावांतील तक्रारी घेऊन जायचे का? जिल्हाधिकाऱ्यांना तेवढा वेळ मिळणार आहे का? पाण्यासाठी होणारी आंदोलने ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात करावी लागतील. याचा योजनेत विचार होणे आवश्‍यक आहे.

- प्रा. शिवाजी मोरे, जलव्यवस्थापन समिती सदस्य.

