सीपीआरच्या मानसोपचार विभागाच्या  समुदेशनाने अनेकांना दिलासा 

कोल्हापूर : धडधाकट रमेश कोरोनाबाधित असल्याने त्याला सीपीआरमध्ये आणले. "तुम्ही काहीही करा, कोणाला बी सांगा, मी औषध घेणार नाही, मला काय झालेले नाही, मला क्वारंटाईन करायचे नाही,' असे ओरडत तो संतापून बोलू लागला.

यंत्रणा हतबल झाली. अखेर सीपीआरच्या मानसोपचार विभागाच्या दोन समुपदेशकांनी रमेशला पाच- दहा वाक्‍यात बोलून शांत केले आणि पुढे तासाभराच्या संवादात तो चक्क वॉर्डात ऍडमिट झाला. उपचार यशस्वी झाले आणि रमेश बरा झाला, हसत हसत डॉक्‍टरांचे आभार मानत कुटुंबात गेला.

हा रमेश प्रातिनिधीक उदाहरण. असे अनेक जण कोरोनाकाळात सीपीआरच्या मानसोपचार विभागाचे डॉ. पवन खोत, डॉ. स्नेहा गोरे-हर्षे, विजय कोळी, सचिन पाटील, अफ्रिन मुल्लाणी आदी समुपदेशकांनी मानसिकदृष्ट्या बरे केले आहेत.

कोरोनाविषयी सुरवातीला फारशी माहिती नव्हती. त्यात लॉकडाउन आला. अनेक जण घरापासून दूर अडकले. काही जण प्रवास करून येथे आलेले. त्यापैकी अनेकांना क्वारंटाईन होणे म्हणजे 14 दिवस कोंडले जाणार, अशी भावना होती. तर काहींना औषध गोळ्या मिळतील का? आपण क्वारंटाईन असताना घरी काही दुर्घटना होईल का? आपलं काही बरंवाईट होईल? अशा अनेक शंकांनी ते गांगरून गेले होते.

डॉ. स्नेहा म्हणाल्या, ""अशा प्रत्येक व्यक्तीशी संवाद साधत त्यांच्या मनातील शंका, भीती समुपदेशनाद्वारे घालवावी लागली. तर काही व्यक्ती क्वारंटाईन असताना औषध घेणेही टाळत होत्या. मध्येच ओरडायच्या, चिडचिड करायच्या. अशा व्यक्तींना समजावून सांगणे, त्यासाठी आपुलकी व धीराचा संवाद साधत त्यांचे मनोबल वाढविले. पुढे त्या व्यक्ती कोरोना उपचारसक्षम झाल्या, कोरोनामुक्तही झाल्या.''

त्या म्हणाल्या, ""साडेचार महिन्यांत कोरोनाची भीती घेऊन हवालदिल, निराश झालेल्या तसेच काल्पनिक भीतीने गांगरून गेलेल्या अनेक रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी समुपदेशन करावे लागले. त्यासोबत योगा, ध्यान, रिलॅक्‍सेशन तज्ज्ञ यांचाही वापर केला.'' महिलांची चिंता मोठी

बाधितांत 40 टक्के महिलाही आहेत. त्या क्‍वारंटाईन होण्याच्या वेळी मुले व आईची ताटातूट होते. अनेक महिला हवालदिल होत्या. मुले आईपासून दूर राहावे लागेल, या कल्पनेने घाबरून जात होती. अशांना त्यांची केवळ समजूत काढणे पुरेसे नव्हते. म्हणून त्यासाठी टेली मेडिसीन, टेली कौन्सलिंगचा अवलंब केला. तोही यशस्वी झाल्याचे डॉ. स्नेहा यांनी सांगितले.

