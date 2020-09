मराठा तरुणांना पोलिस भरतीसाठी  पूर्वीसारखाच करावा लागणार संघर्ष 

कोल्हापूर : राज्याच्या पोलिस दलात 12 हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा तरुण आरक्षणातून भरती होण्यास मुकणार आहेत. अनेक वर्षांपासून पोलिस होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो मराठा तरुणांच्या स्वप्नांवर पाणी पडणार आहे. पूर्वीसारखे खुल्या गटातूनच भरतीत उतरून संघर्षातूनच या तरुणांना यशाचे शिखर गाठावे लागणार आहे.

शैक्षणिक सामाजिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात समावेश झाल्याने या वर्गातून मराठा तरुणांना नोकरीची मोठी संधी आली होती. आरक्षण स्थगिती आल्याने मराठा तरुणांना आरक्षणातून नोकरीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. आरक्षण लागू झाल्यापासून एसईबीसी प्रवर्गासाठी नोकरीतील ही पहिलीच संधी होती. 12 हजारांहून अधिक जागांपैकी किमान काही जागांवर मराठा तरुणांचा अधिकार होता. त्यादृष्टीने तरुणांनी तयारीही सुरू केली होती. अनेकांनी खासगी नोकऱ्या सोडून परीक्षेची तयारी सुरू केली. काहींनी खासगी शिकवणीही सुरू केली होती.

होमगार्डमध्ये सलग तीन वर्षे सेवा बजावली, तर अशा उमेदवारांना पोलिस दलात तीन टक्के आरक्षण आहे. या माध्यमातूनही पोलिस होण्याची संधी मिळेल म्हणून मराठा समाजातील अनेक पदवीधर व उच्चशिक्षित तरुण होमगार्डमध्ये सेवा बजावत असल्याचे चित्र आहे. अनेक वर्षे मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. 2016 ला याचा कायदा झाला. तशा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या. उच्च न्यायालयानेही त्याला आक्षेप घेतला नाही. तसे हजारो तरुणांनी दाखले काढले; पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. शैक्षणिक प्रक्रिया रद्द झाल्याने लाखो विद्यार्थी दडपणाखाली आहेत. नोकरीतही संधी नाही. राज्यात 32 टक्के मराठा समाज असूनही त्याला नगण्य समजणे, ही शासनाची चूक आहे.

- वसंत मुळीक, सकल मराठा समाज नेते.

Web Title: Maratha youth will have to struggle for police recruitment as before