सोशल डिस्टन्सिंग धाब्यावर; हॉटेल्स आणि मंगल कार्यालयावर प्रशासनाची धडक कारवाई

कोल्हापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या साथीचा धोका थोपविण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात आरोग्य सर्वेक्षण आणि कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंगवर भर देण्याच्या सूचना महापालिका आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता एप्रिल मे 2020 प्रमाणे घर टू घर सर्व्हेक्षण, संशयितांची तपासणी आणि टेस्टिंग वाढविण्याच्याही सूचना आहेत. आज सलग दुसऱ्या दिवशी शहरातील 10 मंगल कार्यालयावर कारवाई करुन त्यांच्याकडून सात हजार रुपये दंड वसूल केला. गर्दी टाळण्यासाठी राज्यशासनाने दिलेल्या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. विशेषत: हॉटेल्स आणि मंगल कार्यालयावर प्रशासनाचा वॉच आहे. दोन दिवसापासून शहरातील मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्सची तपासणी सुरू आहे. यात नियमांची पायमल्ली होते तेथे कारवाई सुरू आहे. स्वरुप दंडात्मक असून, मास्क नसणाऱ्याला शंभर रुपयांचा दंड तर मंगल कार्यालयांना हजार रुपये दंड ठोठावला जात आहे. हेही वाचा - कोल्हापुरात रात्रीची संचारबंदी? वाचा काय म्हणाले पालकमंत्री सतेज पाटील - आरोग्य विभागाने शहरात पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात आजारी आणि संशयित रुग्णांची कोविड टेस्टही केली जाणार आहे. टेस्टिंग वाढविण्यात येणार आहे. शहरात मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने विविध पथके स्थापन केली आहेत. या पथकाकडून प्रत्येक प्रवेशमार्गावर तसेच शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणीही कारवाई सुरू आहे. मास्क नाही तर प्रवेश नाही, या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही प्रत्येक दुकानदाराला दिल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालयांनाही ताकीद शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत; पण तेथे सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडत आहे. मास्कचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे येथेही महापलिका आता पहिल्या टप्यात सूचना देणार आहे, तर दुसऱ्या टप्यात कारवाई करणार आहे. आसयोलेशन'मध्ये ऑक्‍सिजनसह 70 बेड महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आसयोलेशन हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था केली आहे. येथे ऑक्‍सिजनसह 70 बेडची व्यवस्था आहे. याशिवाय अति गुंतागुतींच्या रुग्णांना सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. संपादन - स्नेहल कदम

