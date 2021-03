इचलकरंजी आठवडा बाजारात मास्कचा वापर कमीच

इचलकरंजी : शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना दुसरीकडे आठवडा बाजाराच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची दक्षता घेण्यात आली नाही. अनेकांनी मास्कचा वापर केलेला नव्हता. पालिका प्रशासनाकडून कारवाईची मोहीम थंडावली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये बेफिकीर वृत्ती वाढत असल्यामुळे नजीकच्या काळात कोरोनाचा मोठा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. शहरातही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. काही दिवसांपासून कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा सापडत आहेत. सक्रिय रुग्णांची संख्या 50 च्या पुढे गेली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोरोना नियमावलीचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा निर्णय पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून घेतला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनेक आस्थापनांच्या ठिकाणी आवश्‍यक ती खबरदारी घेतलेली नाही. आज आठवडा बाजाराच्या ठिकाणी गर्दी होऊ नये, यासाठी नियोजन करण्याची आवश्‍यकता होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. खरेदीसाठी आलेले नागरिक व विक्रेते यापैकी अनेकांनी मास्कचा वापर केला नसल्याचे दिसून येत होते. वास्तविक कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मास्कचा वापर अनिवार्य आहे; पण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. प्रशासन पातळीवर उदासीनता

शहरातील थोरात चौक, विकली मार्केटसह सहा ठिकाणांच्या आठवडा बाजाराच्या ठिकाणी कोणतीही खबरदारी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे नजीकच्या काळात शहरात कोरोनाचा संसर्ग अधिक गतीने वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पालिकेने काही दिवसांपूर्वी मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांवर धडक कारवाई सुरू केली होती. पुन्हा ही मोहीम थंडावली आहे. एकूणच कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन पातळीवर उदासीनता दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.

संपादन - सचिन चराटी kolhapur

