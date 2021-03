वर्षभर कागदपत्रांचीच जुळवाजुळव  ; औषधाच्या भांडारात कागदपत्रांचे ढीग

कोल्हापूर : कोरोना काळात 100 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करून पीपीई किट, मास्क, औषधे व विविध प्रकारचे साहित्य खरेदी केले. त्याचा साठा जिल्हा परिषदेच्या कागलकर हाउस येथील गोदामात केला आहे. गतवर्षी एप्रिल व मेमध्ये सर्वाधिक खरेदी केली; मात्र या खरेदीच्या कागदपत्रांची जमवाजमव आजही सुरू आहे. खरेदी अगोदर व कागदपत्रे नंतर, असा प्रकार सुरू असला तरी याकडे जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. किंबहुना त्यांच्याच सूचनेने कागदपत्रांची जमवाजमव सुरू आहे का, असा संशय येऊ लागला आहे. कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी विविध साहित्यांची खरेदी केली. पीपीई किट, मास्क, सॅनिटायझर, लॅब टेस्टिंग किट, मशिनरी आदी सामग्री घेतली. रुग्णांची संख्या, उपलब्ध साहित्य, कोविड केअर सेंटर आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची मागणी न घेता ही खरेदी केली. अक्षरक्ष: साहित्य डंपिंग केले. यावेळी काही खासगी हॉस्पिटल व ट्रस्टनाही या कागलकर हाउस येथील गोदामातून साहित्यपुरवठा केला. साहित्य खरेदी करताना टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही. दिवसाकाठी 20 ते 30 पुरवठा आदेश दिले. दररोज कोटींची खरेदी केली. बाजारातील दर, कागदपत्रांची छाननी न करता ही खरेदी झाली, मात्र चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू लागल्यानंतर आता रात्रंदिवस कागलकर हाउस येथे कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे. कागदांचे ढीगच्या ढीग पडले आहेत. खरेदी तेव्हा व कागदपत्रे आता का, खरेदी करताना या बाबी का केल्या नाहीत, अशी विचारणा होत आहे.

मैं हू ना

जिल्हा परिषदेत कोरोना काळात सर्वाधिक वापरलेला शब्द होता "मैं हू ना', त्यामुळे खरेदी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले. काहीही केले तर साहेब आपल्या मागे आहेत, असा तो संदेश होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनाही या कर्मचाऱ्यांनी जुमानले नाही, मात्र ज्या साहेबांनी हे प्रोत्साहन दिले त्यांची सही मात्र या सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनंतर आहे. त्यामुळे खरेदीतील गैरव्यवहार बाहेर आला, तर पहिला दणका या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गोलमाल

लेखापरीक्षणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किती अधिकार असावेत, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. कंत्राटींना पुढे करून ही खरेदी केली. फारतर या कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे निलंबन करून या विषयावर पडदा टाकण्याचा उद्देश असल्याचे बोलले जाते, मात्र कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची जबाबदारी टाळता येणार नाही. तसेच या कंत्राटींसह प्रत्यक्ष खरेदीत सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तांची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे.

