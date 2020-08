सीपीआरमघील वैद्यकीय अधीक्षकांची तडका फडकी बदली

कोल्हापूर ः सीपीआर रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. तेजस्वीनी सांगरूळकर यांची मिरज येथे तडकाफडकी बदली झाली आहे. तसेच आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना आले आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. याबाबत स्थानिक अधिष्ठाता कार्यालयाकडून या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे.

सीपीआर रुग्णालयात डॉ. सांगरूळकर सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिक्षक पदावर कार्यरत होत्या. तसेच अधीक्षकपदाचा कार्यभार दुसऱ्या कोणीही स्विकारलेला नव्हता. त्यामुळे बदली आदेश रद्द होतो की, त्याजागी नवीन कोणी डॉक्‍टर येतात, याची उत्सुकता आहे.

दिड वर्षापासून डॉ. सांगरूळकर यांच्याकडे सीपीआर रूग्णालयातील अधीक्षक पदाचा पदभार होता. कोरोनासंसर्ग कोल्हापुरात सुरू झाल्यानंतर सीपीआर रुग्णालयपूर्ण वेळ कोवीड रुग्णालय म्हणून कार्यरत झाले. त्यानंतर येथे अनेक रुग्णावर यशस्वी उपचार झाले. कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या वाढली.

गेल्या महिन्याभरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढू लागली. अशात बेड शिल्लक नसल्याने तसेच काही डॉक्‍टर कोरोनाबाधित सापडल्यानंतर अपुरे मनुष्यबळ असल्याने अनेक रुग्णांना येथे उपचारासाठी जागा मिळाली नाही. अशा सीपीआरमधील विविध तक्रारी वैद्यकीय शिक्षणच्या मुख्यालया पर्यंत गेल्या होत्या. त्यास अनुसरून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काही माहिती मागवली होती. मात्र माहिती वेळेत गेली नव्हती. असेही वरिष्ठ सुत्रांनी सांगितले. दुसरी तडका फडकी बदली

गेल्या तीन महिन्यात अधिष्ठाता डॉ. मिनाक्षी गजभिये, यांची जळगाव येथे तडकाफडकी बदली झाली. याबदली वेळी वाद निर्माण झाले. त्यांच्या जागी डॉ. आरती घोरपडे प्रभारी अधिष्ठाता पदी आल्या. गेल्या महिन्यात डॉ. चंद्रकांत म्हस्के पूर्ण वेळ येथे अधिष्ठाता म्हणून बदली होऊन आले. या पाठोपाठ सीपीआर अधीक्षकांची दुसरी तडकाफडकी बदली झाली.

अधीक्षक पदावर काम करताना कामात अनियमीतीत झाली. याबद्दल अधिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी विचारानाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केली असल्याचे समजते.

