शेतकऱ्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात एकरकमी एफआरपी मिळणार

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात एकरकमी एफआरपी देणार असल्याची घोषणा आज साखर कारखानदारांनी केली; मात्र तोडणी मजुरांच्या मजुरीमध्ये जी १४ टक्के दरवाढ केली आहे, ती रक्कम शेतकऱ्यांच्याच एफआरपीमधून काढून दिली आहे. त्यामुळे यंदा कारखानदारांनी एफआरपी अधिक १४ टक्के रक्कम द्यावी, अशा मागणीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम राहिली. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृहामध्ये बैठक झाली. त्यात या घडामोडी घडल्या. बैठकीनंतर पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार प्रकाश आवाडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘या वर्षी साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. कारण साखरेचे दर कमी झाले असून साखरेचा साठाही शिल्लक आहे. साखरेचा दर ३१०० रुपये आहे आणि एफआरपीदेखील ३१०० रुपयांपर्यंत द्यावी लागेल, अशी स्थिती आहे. मात्र आम्ही यातूनही मार्ग काढू. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपी दिली जाणार आहे.’’ यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी संघटनेची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘‘एकरकमी एफआरपी देणे कारखानदारांना कायद्यानेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे ते अधिक काहीतरी देत आहेत, असे नाही. उलट एफआरपीमधूनच त्यांनी ऊसतोड मजुरांना दिलेली १४ टक्के मजुरी वाढ काढून घेतली आहे. आम्ही मजुरी वाढीच्या निर्णयाचे समर्थन करतो; मात्र ही रक्कम एफआरपीमधून काढून घेऊ नये. त्यामुळे आम्हाला या वर्षी एफआरपी अधिक १४ टक्के रक्कम दिली पाहिजे. यावर दोन नोव्हेंबरच्या ऊस परिषदेमध्ये चर्चा होईल. ही १४ टक्के दरवाढ मिळणार नाही तोपर्यंत स्वाभिमानीच्या संघर्षाची धार कमी होणार नाही.’’

बैठकीला आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे, विरेंद्र मंडलिक, उदयसिंह पाटील, गणपतराव पाटील, माधवराव घाटगे, स्वाभिमानी संघटनेचे नेते सावकर मदनाईक यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

स्वाभामिनी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

ऊस तोडणी मजुरांना दिलेली दरवाढ एफआरपीमधून घेतली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपी अधिक १४ टक्के रक्कम द्यावीगत हंगामाचे २०० रुपये काही कारखान्यांनी दिलेले नाहीत, ते यंदा तत्काळ द्यावेत ज्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे कोल्हापूर वगळता राज्यातील अन्य काही साखर कारखान्यांनी गेल्यावर्षीची एफआरपी रक्कमही अद्याप दिलेली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यानी मात्र वेळेवर एफआरपी रक्कम दिलेली आहे. यावेळीही एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.

- प्रकाश आवाडे, आमदार साखर कारखानदारांनी आजपर्यंत केवळ साखर हेच आपले मुख्य उत्पादन ठेवले. अन्य उत्पादनांचा त्यांनी विचारच केला नाही. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सहकारी कारखाने चालवले असते तर असते अडचणीत आली नसती.

- जालंदर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या वर्षी जिल्ह्यात उसाचे उत्पादन चांगले आहे; मात्र कोरोनामुळे नवी संकटेही उभी आहेत. कारखान्यातील कामगार, ऊसतोडणी मजूर यांच्या आरोग्याची काळजी घेत हंगाम सुरू ठेवावा लागेल. शासनाच्या नियमानुसार एकरकमी एफआरपी दिली जाईलच. त्याचबरोबर हा हंगाम कायदा व सुव्यवस्था राखत पार पाडणे आवश्‍यक आहे.

- सतेज पाटील, पालकमंत्री संपादन - अर्चना बनगे

