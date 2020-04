कोल्हापूर - वादळी पावसाने शिरोली वसाहतीमधील उद्योगांचे कोट्यवधींचे नुकसान

नागाव (कोल्हापूर) : वादळी पावसाने शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. झाडे उन्मळून पडली, वीजेचे खांब जमीनदोस्त झाले, कारखान्यांचे पत्रे उडून गेल्याने पावसाचे पाणी कंपनीत शिरल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आमदार चंद्रकांत जाधव, स्मॅकचे अध्यक्ष अतुल पाटील, संचालक राजू पाटील यांनी परिस्थितीची पाहणी करून उद्योजकांना तात्काळ कारखान्यांकडे येण्यासाठी सूचना दिल्या. उडून गेलेले पत्रे पुन्हा बसवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पोलिस प्रशासनानेही सहकार्य केले. गुरुवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास विजेचा लखलखाट होऊन सोसाट्याचा वारा सुटला आणि गारपीटीसह मोठा पाऊस झाला. यामध्ये औद्योगिक वसाहतीमधील सरोज फाऊंड्रीचे एचएमटी युनिट, सोनाई इंजिनिअरिंग, यश मेटॅलिक्स, साऊंड कास्टिंग्ज, आरएनडी, हिंद गियर, मणियार फॅब्रिकेटर, श्रीप्रसाद आॅटोमोबाईल, श्री स्वामी समर्थ सेल्स, रमाई इंजिनीअर, आदी कारखान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सुरक्षारक्षकांमार्फत माहिती मिळताच उद्योजकांनी स्मॅकच्या माध्यमातून पोलिस प्रशासनाशी संवाद साधत औद्योगिक वसाहतीकडे धाव घेतली. नुकसानीचा आढावा घेत मर्यादित कामगारांच्या मदतीने उचकटलेल्या शेडची दुरुस्ती सुरू केली. वीज वितरण कंपनीकडून युध्द पातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात वीजेचे खांब वाकल्याने आणि विद्युत तारा तुटल्यामुळे वीज पुरवठा सुरू होण्यास अडचणी येत आहेत.

