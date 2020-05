आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी दिले परिचारिकांचा गुलाबपुष्प

कोल्हापूर ः जागतिक परिचारिका दिनाच्या निमित्ताने सीपीआर रुग्णालयास आज सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी भेट दिली. येथे त्यांनी रुग्णालयातील परिचारिकांना गुलाब पुष्प देवून शुभेच्छा दिल्या. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळामध्ये संपूर्ण जग संघर्ष करीत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक घटक रात्रंदिवस काम करीत आहेत. यामध्ये परिचारिकांचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. कोरोना विरुद्धच्या या लढाईत परिचारिका आघाडीवर राहून आपल्या जिवाची पर्वा न करता श्रम करीत आहेत, ही बाब अतिशय कौतुकाची आहे, अशा शब्दात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, उपअधिष्ठाता डॉ. सुदेश गंधम, डॉ. सुनीता रामानंद, डॉ. डी.ए.पावले, शामल पुजारी, चारूबाला साळोखे, नेहा कापरे, सुमन पोवार, सुरेखा गावडे, विनय खोडवे आदी उपस्थित होते.

Web Title: Minister of State for Health gave a rose to the nurses