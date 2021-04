इचलकरंजीत लॉकडाउनला विरोध ः आमदार आवाडे

इचलकरंजी : शहरात लॉकडाउन करण्यास विरोध आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाउन करू दिले जाणार नाही, अशी माहिती आमदार प्रकाश आवाडे यांनी पत्रकारांना आज दिली. शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येबाबत स्पष्टता नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. सध्या दाखवण्यात येत असलेल्या रुग्णांपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण शहरात असावेत, अशी शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. श्री. आवाडे म्हणाले, "इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा अद्याप संसर्ग वाढलेला नाही; पण तो पुढे वाढत जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही; पण सध्या जाहीर होत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेकजण खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन गृह अलगीकरणात जात आहेत. त्यांची नोंद कोठेही होत नाही. त्यामुळे नक्कीच शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त आहे.' शहराला पुन्हा लॉकडाउन करणे परवडणारे नाही. त्याला ठाम विरोध असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाउन करू दिले जाणार नाही; मात्र नागरिकांनीही शासनाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी मास्कचा वापर करण्यासह अन्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे श्री. आवाडे यांनी सांगितले. लसीकरणाचे दुष्परिणाम नाहीत

कोरोनाला रोखण्यासाठी लसीकरण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद देणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य समजून 45 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाने लस घेतली पाहिजे. आयजीएम रुग्णालयात लसीकरणाची सक्षम व्यवस्था केली आहे. याशिवाय सहा नागरी आरोग्य केंद्रांमध्येही लसीकरण करण्यात येत आहे. काहीजण लसीकरणाबाबत अफवा पसरवण्याचे काम करीत आहेत; मात्र लसीकरणाचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत, असे श्री. आवाडे यांनी स्पष्ट केले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

