शेवटच्या टप्प्यातील पैसे थकित रहाणार 

कोल्हापूर : साखरेची ठप्प असलेली मागणी आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे यावर्षी साखर उद्योग अर्थिक अडचणीत सापडला असून शासनाने थकहमी नाकारल्याने या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. परिणामी शेवटच्या टप्प्यात तुटणाऱ्या ऊसाचे पैसे मोठ्या प्रमाणात थकीत रहाण्याची शक्‍यता आहे. साखरेचा उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांच्या एफआरपीसह कर्मचाऱ्यांचे पगार, तोडणी-वाहतूकीचे बीले, व्यापाऱ्यांची देणी थकित आहेत. काही कारखान्यांत तर गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. साखरेचा प्रती क्विंटल 3100 रूपये दर असला तरी बाजारात मागणी नाही. महाराष्ट्राच्या साखरेला इशान्यकडील राज्यांची मोठी बाजारपेठ होती. पण या राज्यांत साखर पाठवण्याचा प्रति क्विंटल खर्च 300 ते 350 रूपये, त्या तुलनेत उत्तरप्रदेशचा हा खर्च फारच कमी आहे. परिणामी या बाजारपेठेवर उत्तरप्रदेशने कब्जा केल्याने महाराष्ट्रातून या राज्यात जाणारी साखर बंद झाली आहे. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर चांगला होता. त्यातून निर्यात साखर मोठ्या प्रमाणात जाईल असा अंदाज असतानाच कोरोनाचे सावटही आंतरराष्ट्रीय बाजारावर पडले आहे. त्यामुळे निर्यात होणारी साखरही ठप्प आहे. दुसरीकडे या उद्योगाच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने ढुंकुनही बघायला तयार नाही तर राज्य सरकार कर्जाला थकहमी देण्याच्या मानसिकतेत नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर झाला आहे. त्यातून मोठा अर्थिक फटका या उद्योगाला बसण्याची शक्‍यता आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात उसाच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हंगामाचे दिवसही अलिकडे कमी कमी होऊ लागले आहे, त्याचाही फटका या उद्योगाला सहन करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत कारखान्यांना प्रतीटन 400 ते 500 रूपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. ही रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात केंद्र सरकारने द्यावी अशी या उद्योगाची मागणी आहे. कर्जाचे पुनर्गठन करून मिळावे, 2015 साली दिलेल्या कर्जाचे नव्याने हप्त करून द्यावेत, त्यावरील व्याज सवलत योजना पुन्हा सुरू करावी आदि मागण्या केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. त्याचा पाठपुरावा राज्य सरकारडून होणे आवश्‍यक आहे, पण राज्याच्या पातळीवरही या उद्योगाच्या बाबतीत निराशेचे वातावरण आहे. परिणामी हंगामाच्या शेवटी किमान दोन-तीन टप्प्यातील एफआरपीची रक्कम थकित रहाण्याची शक्‍यता आहे. मुंबईत बुधवारी बैठक

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत साखर उद्योगासमोरील अडचणी संदर्भात चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने या अडचणीवर काय मार्ग काढता येईल यासाठी बुधवारी (ता. 18) मुंबईत बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह सहकार आयुक्त, नार्बाडचे अध्यक्ष यांना बोलवले आहे. दुपारी तीन वाजता ही बैठक विधानभवनात होईल.

