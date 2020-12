इचलकरंजीत रस्ते खोदाई पोटी मिळालेली रक्कम दिली मक्तेदारांना

इचलकरंजी : गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईपोटी संबंधित कंपनीने 4 कोटी 81 लाख रुपये पालिकेकडे जमा केले होते. ही रक्कम खोदाईनंतर रस्ता दुरुस्तीच्या कामासाठीच वापरण्याचा ठराव केला होता, मात्र त्याला तिलांजली देत यातील तब्बल 3 कोटींहून अधिक रक्कम विविध मक्तेदारांची प्रलंबित देणी भागवण्यासाठी वापरल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याशिवाय अद्यापही कंपनीने रस्ते खोदाईस प्रारंभ केलेला नाही, मात्र खोदाई न केलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची घाई पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. पालिकेची सध्या आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना या कामांच्या नजीकच्या काळात निविदा काढण्याची यंत्रणा कामाला लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी निविदा न काढण्याची मागणी केली आहे. या प्रश्‍नी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे याचे पडसाद उद्या (ता. 11) होणाऱ्या पालिकेच्या सभेत उमटण्याची दाट शक्‍यता आहे. शहरात थेट घरापर्यंत पाईपलाईने गॅसपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 10 प्रशासकीय वॉर्डात 111 रस्त्यांची सुमारे 43 किमी खोदाई करण्यात येणार आहे. सध्या शहरातील विविध भागांत रस्ते केले आहेत. खोदाईमुळे रस्ते खराब होणार आहेत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीपोटी संबंधित कंपनीने 4 कोटी 81 लाख 67 हजार 735 रुपये रक्कम पालिकेकडे जमा केली आहे. रस्ते नुकसानभरपाईपोटी ही रक्कम भरून घेण्यात आली आहे. ही रक्कम एका स्वतंत्र खात्यावर ठेवून या कामासाठी खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरच खर्च करण्याचा ठराव केला आहे, पण या ठरावाला तिलांजली देत पालिका प्रशासनाने तब्बल 3 कोटींहून अधिक रक्कम विविध मक्तेदारांची थकीत देणी भागवण्यासाठी दिवाळीच्या सुमारास आदा केली आहेत. हा गंभीर प्रकार समोर आल्यामुळे त्याचे पडसाद उद्या (शुक्रवार) होणाऱ्या पालिका सभेमध्ये उमटण्याची शक्‍यता आहे. मुळात ठराव केला असताना ही रक्कम अन्य कारणांसाठी परस्पर वापरल्याचा प्रकार घडला आहे. तसेच अद्याप न खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रक बनवले आहे. ते उद्या (ता.11) होणाऱ्या पालिका सभेमध्ये ऐनवेळेच्या विषयांमध्ये घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यानंतर तातडीने निविदा काढण्याचीही तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुळात सध्या पालिकेकडे आर्थिक तरतूद न नसताना हा खटाटोप कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आर्थिक गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य

गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईपोटी जमा केलेली रक्कम ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून मक्तेदारांची प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी वापरण्यात आली आहे. हे आर्थिक गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे.

-शशांक बावचकर, नगरसेवक 1 कोटी 37 लाख रुपये शिल्लक

मक्तेदारांची प्रलंबित देणी देण्यासाठी सुमारे तीन कोटींहून अधिक रक्कम वापरली आहे. सध्या या खात्यावर 1 कोटी 37 लाख रुपये इतकी रक्कम शिल्लक आहे.

kolhapur

