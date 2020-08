आपत्तीचा सामना करण्यासाठी  50 हून पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतले प्रशिक्षण 

कोल्हापूर : आपत्तीजन्य पूरपरिस्थितीचा समाना करण्यासाठी आता पोलिस यंत्रणाही सज्ज झाली आहे. जिल्ह्यातील 50 हून अधिक पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे घेतले आहेत. गरज भासल्यास आपत्ती व्यवस्थेच्या मदतीला प्रशिक्षित पोलिस दल मदतीला सज्ज असणार आहे.

गतवर्षी महापुराचा फटका जिल्ह्याला बसला. आंबेवाडी, प्रयाग चिखली, वडणगे भागाचे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर शहरातील नागाळा पार्क, बापट कॅंम्प, जाधववाडी, मुक्तसैनिक वसाहत, कदमवाडी, लक्षतीर्थ, कसबा बावडा अदी भागांतही पुराचे पाणी घुसले. येथे अडकलेल्या नागरिकांसह जनावरांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनासह पोलिस यंत्रणा आणि सेवाभावी संघटना अधिक परिश्रम घ्यावे लागले होते.

जिल्ह्यासह शहरातील पुराचे स्वरूप, पाण्याचा प्रवाह, त्याखाली येणारी गावांचा भाग, विद्युत खांब, झाडी याची माहिती पोलिसांना नव्हती. त्यात बोट चालविण्याचे कौशल्य नसल्याने पुरात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणावर तरी अवलंबून रहावे लागत होते. तसेच बाहेरून बदलीहून आलेल्या अधिकाऱ्यांना येथील भौगोलिक परिस्थितीची तितकीशी माहिती नव्हती, पण अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्यास अडचणी येऊ नयेत. यासाठी जिल्हा पोलिस दलातील व पूरबाधित ठरणाऱ्या क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले. यात पूर परिस्थितीत अडकणारी गावे, त्याचा भौगोलिक भाग, मदतीसाठी जाण्याचे व परतण्याचे मार्ग, पुरात बोट चालविण्याचे कौशल्य, पुराच्या पाण्यात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे यांच्यासह जवळपास 50 पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घेतले आहे. सध्या पावसाचा जोर कायम असून धरणांतूनही पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या काळात कोणत्याही क्षणी गरज पडल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीसाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे.

- डॉ. अभिनव देशमुख, जिल्हा पोलिस अधीक्षक. दृष्टिक्षेपात...

*प्रशिक्षण घेतलेले पोलिसांची संख्या - 50 हून अधिक

*पूर परिस्थितीच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास

*पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यासह बोट चालविणचे कौशल्य

