कोल्हापूर : गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे गळीत हंगामाला फटका बसला. महापुराचा सर्वाधिक फटका करवीर तालुक्‍याला बसला होता, तरीही जिल्ह्यात यंदाच्या गळीत हंगामासाठी आडसाली, पूर्व हंगामी, सुरू आणि खोडवा असे एकूण 1 लाख 57 हजार 752 हेक्‍टर उसाची नोंद कारखान्यांकडे झाली आहे. यात सर्वाधिक उसाचे क्षेत्र हे करवीर तालुक्‍यात आहे, तर सर्वात कमी क्षेत्र गगनबावडा तालुक्‍यात आहे.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील तब्बल 72 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील ऊस, भात, भूईमूग, सोयाबीनसह इतर पिके पाण्याखाली गेली होती. त्यामुळे गळीत हंगामात कारखान्यांना उसासाठी धावाधाव करावी लागली.

यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी नोव्हेंबरपासून लगबग सुरू होईल. दरम्यान, यावर्षी सर्व साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. जिल्ह्यातील 22 साखर तर सांगली जिल्ह्यातील 7 कारखान्यांकडे 1 लाख 57 हजार 772 हेक्‍टर क्षेत्रावरील उसाची नोंद आहे. त्यामुळे यावर्षी पूर्ण क्षमतेने साखर हंगाम सुरू राहणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या सीमा भागातील ऊस सांगली जिल्ह्यातील विश्‍वास, राजारामबापू, मोहनराव शिंदे, दालमिया व दत्त इंडिया साखर कारखान्यालाही ऊस गाळप केला जातो. कोरोनाच्या संसर्गामुळे ऊस तोड मंजुरांचे संकट असल्याने सक्षम नियोजन करावे लागणार आहे. तालुकानिहाय ऊस क्षेत्र असे :

तालुका* उसाचे क्षेत्र (हेक्‍टरमध्ये)

*करवीर* 24 हजार 83

*पन्हाळा* 12 हजार 248

*राधानगरी*10 हजार 444

*कागल* 23 हजार 589

*शाहुवाडी* 6 हजार 500

*गगनबावडा* 3 हजार 79

*आजरा*4 हजार 735

*चंदगड* 11 हजार 544

*हातकणंगले* 22 हजार 165

*गडहिंग्लज*9 हजार 298

*शिरोळ* 23 हजार 117

*भुदरगड* 6 हजार 950

-----------------------------

एकूण* 1 लाख 57 हजार 752

Web Title: Most sugarcane in Karveer taluka; The lowest cane in Gaganbawda taluka