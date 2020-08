सीपीआरमधील सुविधांसाठी हालचाली सुरु, राजेश क्षीरसागर यांची रिक्त पदे भरण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कोल्हापूर ः शहरासह जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग व मृत्यूदर झपाट्याने वाढत असून, रुग्णसेवेचा अतिरिक्त ताण सीपीआर रुग्णालयावर येत आहे. त्यामुळे तातडीने सीपीआर रुग्णालयात आवश्‍यक डॉक्‍टर, कर्मचारी यांची तातडीने नियुक्ती व्हावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी ई-मेल द्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केले.

दोन दिवसांपूर्वी सीपीआर येथे झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने त्यांनी हे निवेदन दिले. शासनाचे आदेश डावलणाऱ्या काही रुग्णालयांवर कडक कारवाई करावी, सीपीआर रुग्णालयाची क्षमता वाढविण्यासाठी जुन्या न्यायालयाची इमारत तात्काळ मिळावी आदी मागण्यांही या निवेदनात केल्या आहेत.

शासनाने महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत येणारे तसेच इतर खाजगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड फक्त कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, कोल्हापूरमध्ये या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. योजनेत समाविष्ट रुग्णालयांची संख्या 30 असताना फक्त 17 रुग्णालयेच प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहेत. त्याचा परिणाम रूग्ण सेवेवर होत आहे. सीपीआरमध्ये तातडीने कमीतकमी 20 अनुभवी डॉक्‍टरांची आवश्‍यकता आहे. यामध्ये एम.डी.मेडिसिन, एम.डी.चेस्ट आणि भुलतज्ञ या पदांची भरती करणे गरजेचेच आहे. यासह वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची सुमारे 90 पदे रिक्त असून, अधिक 50 कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. ही पदे आउट सोर्सिंगद्वारे भरावीत अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याने शहरात आरोग्य व्यवस्था बिघडली आहे. उपचाराबाबत नागरिकांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन मिळत नसल्याने भीतीचे वातावरण आहे. याकरिता कोल्हापूर महानगरपालिकेने मध्यवर्ती खुल्या मैदानात कोरोना विलगीकरण, मार्गदर्शन केंद्राची निर्मिती करून सदर ठिकाणी तपासणी, स्वॅब घेण्याची यंत्रणा उभारावी, अशीही मागणी श्री. क्षीरसागर यांनी केली आहे. संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Movements started for facilities in CPR, Rajesh Kshirsagar demands CM to fill vacancies