राज्यासरकारच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर सायबर चौकात विद्यार्थ्यांचा रास्ता रोको

कोल्हापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहेत. आता पुन्हा एकदा 14 मार्च रोजी होणारी ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थ्यांना धक्का बसला आहे. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. या निर्णायावर आधारित कोल्हापूरातील सायबर चौक येथे विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको सुरु केले आहे. (सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)

