महापालिका प्रशासकांचा पहिल्याच दिवशी दणका

कोल्हापूर : महापालिकेतील उशीरा आलेल्या 22 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस, तर विनामास्क आढळलेल्या 32 कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली. ओळखत्र नसललेल्या 7 कर्मचाऱ्यांना ताकीद देऊन आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी महापालिकेमध्ये शिस्त मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला.

महापालिकेतील उशीरा आलेल्या 22 कर्मचाऱ्यांमध्ये मुख्यलेखापाल विभाग 7, मुख्य लेखापरिक्षक विभाग 2, रेकॉर्ड विभाग - 3, पवडी अकांऊट विभाग- 7 आणि भांडार विभागाच्या 3 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. विनामास्क आढळलेल्या 32 कर्मचाऱ्यांकडून 3 हजार 200 रुपयांचा दंड जागेवरच वसूल केला. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन कामाच्यावेळी विना ओळखपत्र आढळलेल्या विविध विभागाकडील 7 कर्मचाऱ्यांना ताकीद देण्यात आली.

डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी आज महापालिका इमारतीतील विविध विभागांना सकाळी साडे दहा वाजता अचानकपणे भेट देऊन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती, विनामास्क कर्मचाऱी, उशीरा येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतली. तसेच नागरी सुविधा केंद्र, पार्किंग, खाजगी वाहनांना प्रवेश याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले. महापालिकेच्या प्रशासक पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी आज महापालिकेतील विविध विभागांना भेट दिली. यावेळी कार्यालयीन कामकाजात शिस्त, स्वच्छता, टापटीप, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुखतेला प्राधान्य दिले असून त्या अनुषंगाने उचित कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागांना त्यांनी सूचनाही केल्या. खासगी वाहनांना प्रवेश बंद

महापालिका इमारतीमध्ये खासगी वाहनांना प्रवेश बंद करण्याबरोबरच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वाहनासाठी सिंगल पार्किंगसाठी पट्टे तात्काळ करण्याची सुचना आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी शहर अभियंता यांना दिल्या. तसेच महापालिका इमारतीतील सुविधा केंद्रामध्ये कोरोनाच्या अनुषंगाने मास्कचा वापर, सामाजिक अंतराचे पालन करण्यासाठी चौकोन तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच पदाधिकारी तसेच पक्षकार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अन्य विभागाकडे तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देशही त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले. निवेदन देण्यास 5 जणांना परवानगी

महापालिकेमध्ये येणाऱ्या मोर्चे तसेच आंदोलनकर्ते यांच्याकडून निवेदन देण्यासाठी महापालिकेत येतांना केवळ पाचच जणांना प्रवेश दिला जाईल, तसेच महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येकाने कोरोनाबाबत नियमपाळण्याची सूचनाही प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी संबंधित विभागाला केली. - संपादन - यशवंत केसरकर



Web Title: Municipal administrators hit on first day, 7 employees warned due to lack of identity card, 22 show cause notice