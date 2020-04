जरळी (ता.गडहिंग्लज) येथे विवाहितेचा खून...

गडहिंग्लज - जरळी (ता गडहिंग्लज) येथे एक विवाहितेचा मध्यरात्रीच्या सुमारास खून झाला. आज पहाटे ही घटना निदर्शनास आली. वंदना संगमेश्वर कोणकेरी असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी तिच्या पतीवर पोलिसांनी संशय व्यक्त केला आहे. जरळी येथे शेतवाडीत कोणकेरी वसाहत आहे. त्याठिकाणी 10-12 घरे आहेत. संगमेश्वर याचे लग्न 2013 मध्ये झाले आहे. लग्नानंतर काही महिन्यांनीच तो आई वडीलपासून पत्नीसह विभक्त राहतो. या दाम्पत्याला एक चार वर्षांची मुलगी आहे. वंदना रोज सकाळी दूध आणण्यास येत होती. ती आज का अली नाही म्हणून आज सकाळी वंदनाची सासू त्यांच्या घरी गेली. त्यावेळी सासूने जोराची ओरड केली. अचानक काय झाले म्हणून शेजारी धाऊन आले. त्यावेळी वंदना अंथरूनवरच रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तिच्या खांदावर व मानेवर धारधार शस्त्राने वार झाले आहेत. रात्रीच वंदनाचा खून करून तिच्या पतिने दरवाजाला कडी लावून पसार झाला असा संशय व्यक्त होत आहे. संगमेश्वर ची मुलगी गावी गेली आहे. यामुळे घरी ते दोघेच होते. तीन चार दिवसांपासून त्यांच्यात किरकोळ भांडणे होती. त्यातूनच त्याने रागाच्या भरात खून केला असावा असा पोलिसांचा संशय आहे. संगमेश्वर हा गवंडीच्या हाताखाली काम करतो. शेतीही करतो. या घटनेने जरळी परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश काशीद व पोलीस कर्मचार्यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. kolhapur

