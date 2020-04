इचलकरंजी वासियांनो आणखी थोडा धीर धरा

इचलकरंजी : कोरोना संसर्गाशी योग्य मुकाबला करत शहरात दोन पेक्षा अधिक रुग्ण होऊ नयेत यासाठी काळजी घेणाऱ्या इचलकरंजी वासियांना आता आणखी थोडा धीर धरण्याची गरज आहे. तब्बल तेरा हजार अधिक शहरवासीय अद्यापही विविध भागात आहेत. त्यांना आणण्यासाठी गडबड न करता छुप्या मार्गाने येणाऱ्या अनेकांना आत्ताच रोखण्याची वेळ आहे. दुसऱ्या बाजूस सोशल डिस्टन्स व्यवस्थित पाळून शहराचा सुरू असलेल्या या लढ्यांमध्ये आपणही हातभार लावण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील कोल्हापूर पाठोपाठ सर्वाधिक मोठे शहर असलेल्या या वस्त्र नगरीत पोलीस प्रशासन आणि वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक घटकांनी आपले योगदान दिले आहे. यामुळेच हे शहर गेली दीड महिने होऊन अधिक काळ निर्धास्त राहिले आहे. दोन रुग्ण सापडल्यानंतर शहरात प्रचंड खळबळ माजली होती. मात्र हा आकडा स्थिर ठेवण्यात शहरवासियांना ही यश आले आहे. संसर्ग सुरू झाल्यापासून शहरात तब्बल 65 नागरिक परदेशातून आले आहेत. तर राज्य आणि देशातील विविध भागातून तब्बल 1872 नागरिक या शहरात प्रवेश केले. यातील सतराशे अकरा जणांना क्वारंटाईल करण्यात आले होते. आतापर्यंत एकूण 181 संशयितांचे स्वाब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यात एकाच घरातील केवळ दोनच पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत.

शहरात तब्बल दहा हजार अधिक कामगार देशातील विविध भागातील आहेत. ते कामगारही आजही इथेच सुखरूपपणे राहताहेत. देशातील अन्य भागातील स्थिती पाहता या ठिकाणचा कामगार अजिबात हवालदिल झाला नाही. उलट येथल्या प्रत्येक घटकाने त्यांना हातभार दिला. शहरात दोन ठिकाणी कामगारांसाठी तसेच निराधारांसाठी निवारा केंद्र उभारण्यात आले आहे. राजीव गांधी येथील निवारा केंद्रात एकूण 70 जण तर पंचवटी चित्रमंदिर मागे निवारा केंद्रात 50 जण आसरा घेत आहेत. शहरातील चार सांस्कृतिक भवन ताब्यात घेण्यात आली असून या ठिकाणी सध्या 103 जणांना इन्स्टिट्यूट कोरुंटाईल करण्यात आले आहे. हे पण वाचा - ...त्यामुळे वाढतोय मुंबईतील कोरोना बाधितांचा आकडा गेल्या काही दिवसात छुप्या मार्गाने शहरात देशातील विविध भागातून नागरिक येत आहेत. वास्तविक ही शहराच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. शहरातील नागरिकांनी अशा गोष्टीला थारा देणे म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. यासाठीच शहरवासीयांनी थोडासा धीर धरण्याची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूस बाजार खुला झाल्यानंतर कोणतीही दक्षता न घेता गर्दी कऱण्याच प्रकार आपल्या दृष्टीने खूपच धोकादायक बनणार आहे. यासाठी प्रत्येकाने दक्ष राहण्याची गरज आहे. हे पण वाचा - शेतकऱ्याचा हा ठेवा जपलाच पाहिजे इचलकरंजीची स्थिती शहराची लोकसंख्या : 3 लाख राज्याबाहेरील कामगार : 10 हजार शहरातील बाहेर असलेले नागरिक : 13 हजार संसर्ग कालावधीत परदेशातून आलेले नागरिक : 65 देशातील विविध भागातून आलेले नागरिक: 1872 आतापर्यंतचे संशयित रुग्ण : 181 पॉझिटिव्ह रुग्ण : 2



