सावधान...दिवस वैऱ्याचे आहेत

गडहिंग्लज : कोरोना व्हायरसचा प्रश्‍न आता आपण समजतोय तितका सोपा राहिलेला नाही. तो दिवसेंदिवस आपला विळखा घट्ट करत आहे. समूह संसर्गाच्या उंबरठ्यावर असतानाही ग्रामीण आणि शहरी भागात अलगीकरण संदर्भात होणारा निष्काळजीपणा एक दिवस सर्वांनाच धोक्‍यात नेणारा ठरणार आहे. कोरोनाचे हे दिवस वैऱ्याचे असूनही अलगीकरणाबाबतच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात हयगय होत असल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. यासंदर्भात प्रांताधिकारी विजया पांगारकर व तहसीलदार दिनेश पारगे यांनी आदेश काढून ग्राम व प्रभाग समिती पदाधिकाऱ्यांना अलर्ट राहण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगडमध्ये पुणे-मुंबई सारख्या रेडझोनमधून अजूनही नागरिक येत आहेत. त्यांना संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्याच्या सूचना आहेत. वस्तीपासून लांब स्वतंत्र घर असेल तरच त्यांना होम क्वारंटाईन करावयाचे आहे. रेडझोनमधून आलेल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधित रूग्ण आढळत आहेत. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात आलेले हरळी बुद्रुक, हलकर्णी, दुंडगे, अडकूर आदी गावात स्थानिक संसर्ग झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. हे गंभीर आहे. शासनाच्यावतीने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची काटेकोर अंमल करण्याची सूचना दिली असतानाही त्याची दखल घेण्यात टाळाटाळ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रेड झोनमधील नागरिकाचा क्वारंटाईन कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घ्यावयाची आहे. तसे लेखीपत्रही अधिकाऱ्यांकडून घेणे बंधनकारक आहे. अशा सूचना देवूनही ग्राम व प्रभाग समितीच्या पातळीवर त्यांना गृह अलगीकरणात ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने बाधित रूग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हे पण वाचा - धक्कादायक : विषारी नाग पकडायचा, त्याचे चुंबन घेत खेळ करायचा, तो डंख मारू लागताच माणसांच्या गर्दीत सोडायचा... गाव, शहर सुरक्षित ठेवा आपले गाव व शहर सुरक्षित ठेवण्याच्यादृष्टीने ग्राम आणि प्रभाग समित्यांनी अधिक दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. संपूर्ण गावात अनावश्‍यक फिरणाऱ्यांमध्ये प्रबोधन करावे. मास्क न घालणे, गर्दी करणाऱ्या विरोधात फौजदारी कार्यवाही करण्याच्याही सूचना आहेत. ग्राम दक्षता समितींनी दक्ष राहून काम करावे. उपायांची काटेकोर अमल न करणाऱ्याविरूद्ध पोलिस पाटीलतर्फे गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रत्येकाने आपली जबाबदारी काटेकोर पार पाडण्याचे आवाहनही श्रीमती पांगारकर व श्री. पारगे यांनी केले आहे.

