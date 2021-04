पोलिसांसाठी खुशखबर ; 110 घरकुले उभारणार, घरे खाली करण्याच्या नोटिसा

कोल्हापूर : प्रदीर्घ काळानंतर पोलिस मुख्यालय परिसरातील ११० घरकुले पाडून तेथे नव्याने घरकुले साकारणार आहेत. यासाठी १५ दिवसांच्या आत घरे खाली करण्याचे आदेश तेथील पोलिसांना दिले आहेत. या जागेवर नवी घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. ही आनंदाची बाब असताना कोविडच्या काळात जायचे कोठे, असा प्रश्‍न पोलिसांसमोर आहे. भाड्याने राहण्याची जागा कार्यालयाकडूनच उपलब्ध करून दिल्यास सोयीचे होणार असल्याचे काही पोलिसांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. कोल्हापुरातील मुख्यालयातील पोलिस लाईन(वसाहती)तील ११० घरांच्या ठिकाणी नवीन इमारती होणार आहेत. वसाहतीतील पहिल्या पाच लाईनमधील सर्वांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा पोलिस उपअधीक्षक (गृह) सुनीता नाशिककर यांनी काढल्या आहेत. पोलिस लाईनमधील घर सोडलेल्या दिवसांपासून घरभाडे भत्ताही सुरू करणार असल्याचे नोटिशीतच म्हटले आहे. हेही वाचा - कोल्हापूर : हालचाली थंडावल्या, महापालिका निवडणूक सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता पोलिस मुख्यालयातील सिटीसर्व्हे क्रमांक ७३९ ए-१ या जागेत एकूण २१६ घरकुलांचे बांधकाम होणार आहे. राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडून यासाठी वास्तुविशारद व प्रकल्प सल्लागार म्हणून आर्किटेक्‍ट यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या पोलिस लॉकडाउन आणि कडक निर्बंधाच्या कारणामुळे घाईत आहेत. कर्तव्यावर आहेत. अनेकांना भाड्याचे घर पाहण्यास ही वेळ मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. ७० कुटुंबे वास्तव्याला पहिल्या पाच लाईनमधील ११० घरकुले खाली करण्यात येणार आहेत. येथे ७० कुटुंबे वास्तवास आहेत. एकूण १८ घरे रिकामी आहेत, तर शासकीय वापरासाठी २२ घरे आहेत. या सर्व पाच लाईनमध्ये नव्याने इमारती होणार आहेत. "मुख्यालयातील पोलिस वसाहत १८८५ ला उभारली आहे. सर्व कुटुंबीयांसाठी जागा पाहण्याचे काम सुरू आहे. जागा उपलब्ध झाल्यास सर्वांना एकत्रित आहे, त्या घरभाड्याच्या भत्त्यांत स्थलांतरित होता येईल, मात्र सर्वांनी स्थलांतरासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गृह राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे केलेल्या सादरकरणामुळे जिल्ह्यात सातशे घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे." - शैलेश बलकवडे, पोलिस अधीक्षक

