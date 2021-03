कोरोनाचा धोका वाढल्याने वस्त्रनगरी धास्तावली; एकाच कुटुंबातील सातजण बाधीत

इचलकरंजी - शहरात आज तब्बल नव्या सात रुग्णांची नोंद झाली. तर एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. नवे रुग्ण हे शहरातील विविध भागातील आहेत. यामुळे पालिका प्रशासन हादरले असून पून्हा एकदा ठोस उपाय योजना करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. तर नागरिकांनीही आता अधिक सतर्कता बाळगण्याची पून्हा वेळ आली आहे. सद्या शहरात अ‍ॅक्टीव्ह 31 रुग्ण आहेत. आज नव्याने सात रुग्णांची भर पडली. यामध्ये चार पुरुष व तीन महिलांचा समावेश आहे. गेल्या अनेक दिवसानंतर प्रथमच इतके रुग्ण सापडले आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील विविध भागातील हे रुग्ण आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग शहरातील सर्वच भागात पसरत चालला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भोने माळ येथे 34 वर्षीय महिला, महासत्ता चौक येथे 54 वर्षीय पुरुष, राधाकृष्ण कॉलनी येथे 30 वर्षीय तरुण, शेळके भवन परिसरात एकाच कुटुंबातील दोघेजण यामध्ये 50 वर्षीय पुरुष व 26 वर्षीय महिला, व्यंकटराव हायस्कूल परिसरात 30 वर्षीय तरुण व मॉडर्न हायस्कूलनजिक 25 वर्षीय महिला असे सातजण कोरोना बाधीत झाले आहेत. या शिवाय पाटील मळ्यातील 62 वर्षीय एक रुग्ण आज दगावला. त्यांच्यावर आयजीएम रुग्णालयात उपचार सुरु होते. पुढील उपचारासाठी मिरज येथे घेवून जात असतांना त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या अनेक दिवसानंतर कोरोनांने शहरात रुग्ण दगावल्याची नोंद आज झाली. मृताच्या कुटुंबातील एकाचवेळी चौघेजण बाधीत झाले होते. त्यापैकी तिघांची प्रकृती ठणठणीत आहे. एकाच कुटुंबातील सातजण बाधीत यशोलक्ष्मीनगरमधील एकाच कुटुंबातील सातजणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. त्यांचा खासगी प्रयोगशाळेचा अहवाल आज सांयकाळी प्राप्त झाला. त्यांच्या कुटुंबातील एकजण यापूर्वी बाधीत झाला आहे. इचलकरंजी पालिका हद्दीलगतच मात्र कबनूर हद्दीत यशोलक्ष्मीनगर आहे. त्यामुळे याची नोंद पालिका प्रशासनाकडे झाली नाही. संपादन - धनाजी सुर्वे

