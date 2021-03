कोल्हापूर विमानतळावर नाईट लॅण्डींग होणार की नाही ? दिल्लीतील बैठकीत काय झाली चर्चा

कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळावरील 1900 मीटरची धावपट्टी कार्यान्वीत करण्यासाठी आणि नाईट लॅंडींगसाठी लागणाऱ्या 'अँप्रोच लाईटस्‌'ची उभारणी येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा निर्णय आज दिल्लीतील बैठकीत झाला. तसेच विमान मार्गात असणारे सर्व अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांनी हालचाली गतिमान कराव्यात, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. कोल्हापूर विमानतळासंदर्भात आज खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे चेअरमन अनुज अग्रवाल व विमानतळ प्राधिकरण नियोजन समितीचे सदस्य अनिलकुमार पाठक यांच्यासोबत दिल्ली येथे बैठक पार पडली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील सुद्धा उपस्थित होते. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून जोपर्यंत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत तोपर्यंत नाईट लॅण्डींग होणे अशक्‍य असल्यामुळे काल झालेल्या डिजिसीएच्या बैठकीनंतर आज ही बैठक झाली. बैठकीत कोल्हापूर विमानतळ येथे नाईट लॅंडींग, धावपट्टी विस्तारीकरण, कार्गो हब निर्मिती आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या कोल्हापूर विमानतळाची धावपट्टी 1370 मीटर लांबीची आहे. ही धावपट्टी 2300 मीटर पर्यंत वाढविण्यासाठी लागणारी 64 एकर जमीन अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया विहीत कालावधी ठरवून पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी 1900 मीटरची धावपट्टी कार्यान्वीत करण्यासाठी व नाईट लॅंडींगसाठी लागणाऱ्या 'अँप्रोच लाईटस्‌'ची उभारणी येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे या बैठकीत ठरले. हेही वाचा - कोल्हापूर : ट्रॅक्टरच्या अपघातात ऊस तोडणी महिला मजूर ठार, दहाजण जखमी - दरम्यान विमान मार्गात असणारे सर्व अडथळे काढण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांनी हालचाली गतिमान कराव्यात, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. या अडथळ्यांच्या पाहणी व तपासणीसाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची तज्ज्ञ समिती लवकरच कोल्हापूर विमानतळास भेट देणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विमानाचे 'लॅंडीग' व 'टेक ऑफ' होताना कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, यादृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेतली जाणार आहे. कोल्हापूर विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कामांची प्राथमिकता ठरवून सर्व कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत व कोल्हापूर विमानतळ अद्ययावत होऊन पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वीत व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

