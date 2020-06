चार वर्षांत घरफाळ्याचे नाही ऑडिट 

कोल्हापूर : महापालिकेच्या घरफाळा विभागाचे गेल्या चार वर्षांत अंतर्गत लेखापरीक्षणही झालेले नाही. त्यामुळे घरफाळा विभागातील अनागोंदी कारभार बिनबोभाटपणे सुरू होता. वेळीच अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी चुकीच्या गोष्टी रोखल्या असत्या, तर महापालिकेच्या उत्पन्नाला लागलेली गळती थांबविता आली असती. हा चार वर्षांतील विषय झाला; पण तत्पूर्वीही अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी घरफाळा विभागाला नेहमीच क्‍लीन चिट दिल्याने आता कोट्यवधींचा घरफाळा घोटाळा उघडकीस येताना अंतर्गत लेखापरीक्षक कसे काय जबाबदारी झटकतात?, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या घरफाळा विभागात मोठा घोटाळा झाला आहे. कूळ वापरातील व्यावसायिक इमारतींना मोठ्या प्रमाणात करात सवलत दिली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला गळती लागली आहे.

घरफाळा घोटाळ्याची ही व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे वेळोवेळी या विभागाच्या कारभाराकडे लक्ष का दिले नाही? असा एक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मुळातच महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण नावाचा एक विभाग आहे. या विभागाची जबाबदारी प्रत्येक विभागाचे लेखापरीक्षण करणे, ही असते; पण या विभागाने कित्येक वर्षांत घरफाळा विभागाच्या कारभाराकडे दुर्लक्षच केल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेष म्हणजे मागच्या चार ते पाच वर्षांत या विभागाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणच झाले नसल्याने घरफाळा घोटाळा फोफावत गेला आणि हा आकडा वाढतच गेला. या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असताना अंतर्गत लेखापरीक्षण का झाले नाही? पूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणातून कोणत्या बाबी उघडकीस आल्या, वेळीच त्यावर कार्यवाही का झाली नाही, हे प्रश्‍न सध्या निरुत्तरीतच आहेत; पण अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी घरफाळा विभागाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच या विभागाचा गैरव्यवहार फोफावत गेला, हे मात्र वास्तव आहे. 3 कोटी 61 लाखांची

बेकायदा सवलत

महापालिकेला प्राप्त झालेल्या 21 तक्रारींपैकी 14 तक्रारींत घरफाळा विभागाची 3 कोटी 61 लाखांची बेकायदा सवलत दिल्याचा ठपका तत्कालीन करनिर्धारक व संग्राहक दिवाकर कारंडे यांच्यासह चौघांवर ठेवण्यात आला. अधीक्षक अनिरुद्ध शेटे, लिपिक भगवान मांजरे, लिपिक विजय खातू, अधीक्षक नितीन नंदगावकर आदींना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाईही झाली. फौजदारीबाबत चालढकलच

महापालिकेतील या घरफाळा घोटाळ्याप्रकरणाची चौकशी झाली आहे. आणखी सखोल चौकशी करण्यासाठी एकसदस्यीय दुसरी समिती नेमली आहे. याबाबत संबंधितावर फौजदारी करण्याचे आदेश होऊनही प्रत्यक्षात फौजदारीबाबत मात्र चालढकल केली जात आहे.

